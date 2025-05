Sprošča in zdravi, a to niso vse koristi masaže

Med najpomembnejšimi fizičnimi učinki masaže so izboljšana cirkulacija, zmanjšana mišična togost in zmanjšano vnetje sklepov. Pomaga pri sprostitvi napetih mišic in zmanjšanju bolečine, kar je še posebno koristno za ljudi, ki trpijo zaradi kroničnih bolečin ali so v procesu okrevanja po poškodbah ali operacijah.

Lajša bolečine, zmanjšuje anksioznost in pomaga pri nespečnosti.

Masaža izboljšuje kakovost spanja, to pa omogoča telesu, da se učinkoviteje regenerira, kar vodi do hitrejšega okrevanja med vadbami in izboljšane fleksibilnosti. Pri športnikih in posameznikih, ki se ukvarjajo s fizično zahtevnimi dejavnostmi, pomaga zmanjšati bolečine. Okrepljen imunski odziv je še ena pomembna korist masaže. Blaži stres, kar je ključno za ohranjanje mentalnega zdravja in preprečevanje bolezni, povezanih s stresom. Prispeva k splošnemu zadovoljstvu in notranjemu ravnovesju. Poleg tega zmanjšuje anksioznost in krepi življenjsko energijo.

Masaža je dopolnilna metoda za zdravljenje različnih zdravstvenih težav, vendar se znanstveni dokazi o njeni učinkovitosti spreminjajo glede na specifične težave. Izsledki raziskav kažejo, da je koristna za kratkotrajno lajšanje bolečin v vratu, vendar so dokazi o dolgoročni učinkovitosti šibki. Nekatere študije kažejo, da pomaga pri bolečinah v ramenskem obroču, vendar so te koristi omejene na kratkoročno obdobje. Dokazano lajša bolečine v kolenih pri osteoartritisu, a le kratkoročno. Podobno velja glede učinkovitosti na glavobol.

Nedonošenčki, ki jih masirajo, hitreje pridobivajo težo. FOTO: Choreograph/Getty Images

Spodbuja prekrvavitev. FOTO: Nanostockk/Getty Images

Klinične smernice priporočajo masažo kot del celovite oskrbe bolnikov z rakom, zlasti za zmanjšanje stresa, anksioznosti in izboljšanje kakovosti življenja. Nekatere raziskave kažejo, da ublaži bolečine, anksioznost in depresijo pri bolnikih s fibromialgijo in pri bolnikih s HIV/AIDS. Pri nedonošenčkih izboljša pridobivanje teže, medtem ko ni jasnih dokazov o koristih za zdrave donošenčke.