Sprehod na recept? Zdravnik vam bo po novem lahko izdal tudi to

Družinski zdravniki bodo po novem lahko svojim pacientom predpisali zeleni recept za gibanje, so pojasnili na novinarski konferenci v sklopu projekta Gibanje na recept.

Pri oblikovanju projekta so upoštevali izkušnje in podobne poskuse iz tujine, kjer tovrstne projekte izvajajo že dlje časa, je dejal specialist medicine dela, prometa in športa ter eden izmed pobudnikov iniciative Matej Kokalj Kokot. Dodal je, da so pretekli poskusi pokazali, da zapisan nasvet izboljša odzivnost ljudi na tovrstne programe.

Zato so se v iniciativi Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ministrstva za zdravje, Onkološkega inštituta Ljubljana, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije odločili, da bodo lahko osebni zdravniki pacientom izdali tudi poseben zeleni recept za gibanje.

Neaktivnost predstavlja veliko tveganje

Poleg kajenja, prekomernega pitja alkohola in nezdrave prehrane je telesna neaktivnost pomemben dejavnik tveganja za ključne kronične nenalezljive bolezni, je poudaril prodekan Fakultete za šport Vedran Hadžić. Neaktivnost lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, raka, sladkorno bolezen, presnovni sindrom ter druge.

»Že nekaj časa vemo, da ljudje, ki so bolj telesno aktivni, v primerjavi s tistimi, ki so manj telesno dejavni, manj zbolevajo za onkološkimi boleznimi,« pa je poudarila specialistka onkologije z radioterapijo Jasna But Hadžić. Največ dokazov je pri raku dojk, debelega črevesja, prostate in te številke zmanjšanja števila obolelih so precej visoke, je dodala. V zadnjih letih prihaja vedno več dokazov, da redna telesna dejavnost pri tistih, ki že imajo diagnozo raka, zmanjša tveganje za smrt, je še poudarila.

Hoja, kolesarjenje in tek

Medicinska stroka po mnenju Vedrana Hadžića gibanja ne jemlje dovolj resno kot obliko zdravila. »Velikokrat lažje napišemo recept za neko farmakološko terapijo, kot da bi se posvetili bolniku in pogledali, koliko je telesno dejaven ter kaj na tem področju lahko storimo najprej,« je dodal.

Na receptu za gibanje so najpogostejše oblike gibanja, hoja, kolesarjenja in tek, je pojasnil Kokalj Kokot. Dodal je, da pa lahko zdravnik predpiše ne le obliko gibanja, ampak tudi intenziteto, pogostost in pa trajanje vadbe. Ker si niso želeli časovno obremeniti zdravnikov, so na drugo stran recepta dodali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih pacienti imajo.