Spregledani simptomi srčnega napada: 46-letna vplivnica Nikki za las ušla smrti (VIDEO)

Nikki, 46-letna mama dveh otrok in ustvarjalka vsebin na TikToku, je s sledilci delila svojo izkušnjo s srčnim napadom – in opozorila na simptome, ki jih je sprva prezrla.

Nikki je v videu, objavljenem 1. februarja, povedala, da je kar teden dni ignorirala prve znake in verjela, da gre za perimenopavzo ali napačno lego med spanjem. Življenje se ji je obrnilo na glavo, ko je nenadoma doživela srčni napad.

Prvi znak je bila bolečina v levem ramenu, ki se ji ni zdela sumljiva. »Zdelo se mi je, kot da sem slabo spala ali da imam zamrznjeno ramo zaradi hormonskih sprememb,« je pojasnila.

Dan pred srčnim napadom jo je rama spet bolela, poleg tega pa ji je bilo slabo, kot da bi se želela pogrezniti v tla. Ker se je nelagodje po 15 minutah umirilo, ni ukrepala.

Usodni dan

Na dan srčnega napada je simptome ponovno ignorirala – spila je kavo in se usedla, a takrat se je stanje poslabšalo. Občutila je močno stiskanje v prsih, bolečina se je širila iz rame proti roki, postajalo ji je vedno bolj slabo.

V tistem trenutku je možu rekla, naj še ne odide v službo, in poskusila s prho, da bi se bolje počutila. Ker ji je bilo nekoliko lažje, se je odpravila na že dogovorjen zdravniški pregled zaradi drugega zdravstvenega vprašanja. Zdravniku je omenila svoje težave, ki pa ji je svetoval, naj takoj obišče urgentno, če se simptomi ponovijo.

Nujna medicinska pomoč – v zadnjem trenutku

Le eno uro po obisku zdravnika so se simptomi vrnili – tokrat veliko hujši. Bolečina v roki je postala neznosna, prsni koš se ji je močno stiskal, postalo ji je slabo, čutila je, da se nekaj resnega dogaja.

Ker je bila le eno ulico stran od urgence, se je nekako pripeljala do bolnišnice, vstopila na sprejem in zahtevala, da takoj pregledajo njeno srce.

Ko se je že tresla in skoraj izgubila zavest, jo je opazil medicinski brat, ki je hitro ukrepal in ji rešil življenje. »Ko so me priklopili na naprave, so takoj vedeli, da doživljam srčni napad,« se spominja.

Zakaj je prišlo do srčnega napada?

Nikki je po okrevanju obiskala specialista za srce pri ženskah v Texas Heart Institute, kjer so ji povedali, da njen srčni napad ni bil posledica zamašenih žil, temveč je šlo za kombinacijo perimenopavze in okužbe, ki sta sprožila popolno nevihto v njenem telesu.

Pregledi po dogodku so pokazali, da je morda prišlo do trajnih poškodb srca, a bodo potrebne dodatne preiskave.

Ne prezrite simptomov!

Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani Getty Images/istockphoto

Po podatkih NHS (britanske zdravstvene službe) so znaki srčnega napada pri ženskah pogosto drugačni kot pri moških. Poleg bolečine v prsih se lahko pojavijo tudi:

✔ omotica in vrtoglavica,

✔ pretirano potenje,

✔ občutek močne tesnobe,

✔ slabost in bolečina v roki ali čeljusti.

Če sumite, da ima nekdo srčni napad, nemudoma pokličite reševalce! Ne čakajte – življenje je lahko odvisno od hitrega ukrepanja, poroča ladbible.com.

