Spet z bivšim v postelji

Ne glede na to, kako boleč je bil razhod, se vedno znova znajdete v postelji z nekdanjim partnerjem in noro uživate v seksu z njim. Kako je to mogoče?

Telo ima spomin

Telo si je zapomnilo osebo, s katero smo se strastno ljubili in doživljali neslutene užitke. To so vrhunci, ki so telo zaznamovali za vedno, tudi če so ljudje v novih razmerjih srečni, spomin obstaja. Zato ni čudno, da raziskave o varanju z bivšim pogosto kot razlog navajajo občutek domačnosti.

Prave tipke

Z bivšim ste se v spolnosti nekoč odlično ujemali, zato veste, da je ta oseba poznala vaše telo in odzive do obisti, skratka, znala je pritisniti na prave tipke. Včasih, ko je sla tako velika, vas lahko že samo dejstvo, da nekdo zna ravnati z vami, toliko vzburi, da se vrnete brez pomisleka.

Neobvezno druženje

Odličen seks z bivšim, ki je neobvezen, ker imata vsak svoje življenje, je za številne velika sprostitev. Zaradi užitka pa tudi zato, ker se ne dogaja drama okoli poslavljanja in ločevanja. Jasno je, da ju bo sla ponovno združila.