Specialistka za nego obraza: »To je osnovni korak.«

Podala je nekaj nasvetov za zdravje kože spomladi in priporočila postopke, ki bodo našemu obrazu vrnili svežino in poskrbeli za še bolj mladosten videz. Zaščita pred soncem je obvezna vsak dan, ne glede na letni čas, poudarja lastnica lepotnega studia Asteri. V toplejšem obdobju leta si vsi želimo osvežitve. Kateri tretmaji so zdaj najbolj zaželeni v vašem salonu? Pomlad je res čas za osvežitev in oživitev kože. Zdaj so zelo priljubljeni anticelulitni tretmaji, ki pomagajo zmanjšati pomarančno kožo, izboljšajo prekrvitev in pospešijo limfno drenažo. Z uporabo različnih metod, kot so vakuums...