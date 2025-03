Šparglji: zakaj so tako zelo zdravi in kdo jih ne sme jesti

Po gozdovih Primorske že poganjajo divji šparglji, ki so sicer res tanjši, a izrazitejšega okusa od gojenih. Zakaj bi se morali večkrat pogostiti z njimi, koliko jih je preveč in kdo naj bo z njimi previden, razkriva portal Healthline.

Veliko hranil, malo energije

Šparglji so energijsko skopi, vendar vsebujejo veliko za zdravje koristnih snovi.

V 90 gramih kuhanih je:

20 kilokalorij (82 kilodžulov)

Beljakovine: 2,2 grama

Maščobe: 0,2 grama

Prehranske vlaknine: 1,8 grama

Vitamin C: 12 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa (RDI)

Vitamin A: 18 odstotkov RDI

Vitamin K: 57 odstotkov RDI

Folna kislina: 34 odstotkov RDI

Kalij: 6 odstotkov RDI

Fosfor: 5 odstotkov RDI

Vitamin E: 7 odstotkov RDI

Dober vir antioksidantov

Antioksidanti so spojine, ki pomagajo zaščititi celice pred škodljivimi učinki prostih radikalov.

Oksidativni stres, ki ga ti povzročajo, pospešuje staranje, spodbuja kronična vnetja in z njimi povezane vnetne bolezni, vključno z rakom.

Podobno kot druga zelena zelenjava so šparglji bogati z antioksidanti. Med njimi so vitamina E in C, glutation, pa tudi različni flavonoidi in polifenoli.

Šparglji so še posebno bogati s flavonoidi, kot so kvercetin, izorhamnetin in kaempferol. Nekatere raziskave so pokazale, da imajo te snovi številne koristi za zdravje.

Poleg tega vijolični šparglji vsebujejo močne pigmente, imenovane antociani, ki jim dajejo živahno barvo in premorejo močne antioksidativne učinke na telo.

Raziskave so pokazale, da uživanje antocianov pozitivno vpliva na zdravje srca in lahko pomaga znižati tveganje za srčne bolezni.

FOTO: Getty images

Za boljšo prebavo

Prehranske vlaknine so ključnega pomena za dobro zdravje prebave. Polovica skodelice špargljev vsebuje 1,8 g vlaknin, kar predstavlja 7 odstotkov dnevnih potreb telesa po teh snoveh.

Raziskave so pokazale, da so vsi deli špargljev bogati z minerali, antioksidanti in naravnimi probiotiki, kot je inulin, ki spodbujajo rast zdravih črevesnih bakterij.

Šparglji imajo tudi odvajalni učinek, kar pomaga pri kroničnem zaprtju.

Nižji krvni sladkor

Visok krvni sladkor povzroča resne zdravstvene težave, kot je diabetes.

Nekatere študije na živalih so pokazale, da izvleček špargljev pomaga znižati krvni sladkor.

Vendar bo potrebnih več raziskav, da bi ugotovili, katere snovi v špargljih so zaslužne za te pozitivne učinke, še posebno pri ljudeh.

Nižja holesterol in krvni tlak

Raziskave so pokazale, da šparglji lahko pomagajo znižati raven holesterola, saj izboljšajo sposobnost vezave žolčnih kislin med prebavo. Dejstvo je, da imajo šparglji znatno večjo sposobnost vezave žolčnih kislin kot druga sveža zelenjava, denimo jajčevci, korenje in brokoli.

Nekatere druge raziskave na živalih so prav tako pokazale, da šparglji lahko pomagajo uravnavati presnovo maščob, znižajo raven holesterola, znižajo krvni tlak in spodbujajo hujšanje.

Bodo pa za natančnejša dognanja o učinkih pri ljudeh potrebne nadaljnje raziskave.

Zaščita pred rakom

Starejše raziskave so pokazale, da imajo šparglji in njihovi izvlečki protirakave lastnosti, med drugim nižajo tveganje za raka dojk in trebušne slinavke.

Nekatere bioaktivne spojine, ki jih vsebujejo, kot so saponini ali etanolni izvlečki iz stebla, zavirajo rast rakavih celic.

Polisaharidi v špargljih zmanjšujejo oksidativni stres in vnetja, spodbujajo zdravo prebavo in odpornost ter zavirajo mutacije genov.

Vendar pa so raziskave o špargljih in raku večinoma vključevale raziskave v laboratorijih, zato še ni povsem jasno, ali so ti učinki prisotni tudi pri ljudeh, ki uživajo šparglje.

FOTO: Pixel-shot/Shutterstock

Boljša odpornost

Imunski sistem prepozna in odstranjuje škodljive snovi iz telesa. Raziskave so pokazale, da lahko izvlečki špargljev na različne načine pomagajo povečati imunski odziv, na primer z izboljšanjem aktivnosti rdečih in belih krvnih celic ter proizvodnje protiteles.

Poleg tega študije kažejo, da imajo poganjki špargljev določene protimikrobne lastnosti, ki lahko pomagajo zaščititi pred okužbami z bakterijama Escherichia coli in Staphylococcus aureus.

Koliko špargljev na dan

Načeloma za zdrave osebe šparglji niso nevarni z vidika količine, vendarle z njimi ni dobro pretiravati, zaužili naj bi jih do 130 gramov na dan.

Kdo naj bo previden

Čeprav so za večino zelo zdravi, obstajajo posamezniki, ki bi se jim morali izogibati ali jih uživati v zmernih količinah.

Osebe z alergijo na šparglje: V redkih primerih se lahko pojavi alergija na šparglje. Simptomi lahko vključujejo izpuščaje, otekanje ustnic ali grla, oteženo dihanje ali prebavne težave.

Osebe s težavami z ledvicami: Šparglji so bogati s spojinami, ki se lahko pri nekaterih pretvorijo v sečno kislino, kar poslabša stanje oseb, ki trpijo za protinom ali imajo težave z ledvicami.

Če imate težave s sečno kislino, se glede uživanja špargljev posvetujte z zdravnikom.

FOTO: Imarzi/Shutterstock

Osebe, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi: Šparglji so bogati z vitaminom K, ki ima ključno vlogo pri strjevanju krvi.

Če jemljete zdravila za redčenje krvi, je treba spremljati vnos vitamina K, saj ta lahko vpliva na delovanje zdravila.

Osebe s prebavnimi težavami: Če imate težave s prebavo, kot so napihnjenost, vetrovi ali sindrom razdražljivega črevesja, lahko šparglji okrepijo simptome.

Nosečnice in doječe matere (v prevelikih količinah): Šparglji so sicer zelo hranljivi, vendar v prevelikih količinah povzročijo napihnjenost ali prebavne težave, kar je lahko neprijetno za nosečnice.

V zmernih količinah so šparglji varni.