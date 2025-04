Šparglji dvigujejo razpoloženje in libido

Šparglji so okusna in s hranili bogata zelenjava s številnimi koristmi za zdravje. So odličen vir folne kisline, vitamina B, ki je pomemben za pravilno delitev celic in sintezo DNK ter za zdravje srca in ožilja.

Šparglji so vir za zdravje koristnih fitonutrientov, kot so betakaroten, lutein in zeaksantin, ki lahko delujejo kot močni antioksidanti in ščitijo celice pred oksidativno škodo, povzročeno s prostimi radikali.

Naravni diuretik

Bogati so z vitamini A, C, K in E, vsebujejo aminokislino asparagin, ki je dobila ime po tej zelenjavi, veliko železa, tiamina, že omenjene folne kisline, fosforja, bakra, mangana in selena. So dober vir vlaknin, ki pozitivno vplivajo na prebavo in pomagajo ohranjati zdravje prebavnega trakta: vzdržujejo zdravo ravnovesje dobrih bakterij, kar zmanjšuje napenjanje in pline, pomagajo pri zaščiti pred rakom debelega črevesa.

Vsebujejo posebno vrsto ogljikovih hidratov – inulin; tega razgradijo črevesne bakterije, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje. Če naša prehrana vsebuje zadostne količine inulina, se povečata rast in aktivnost teh koristnih bakterij.

Kot naravni diuretik odvajajo odvečno tekočino, s tem pa pomagajo preprečevati vnetja sečil. FOTO: Dulezidar/Getty Images

Šparglji kot naravni diuretik pomagajo odvajati odvečno tekočino, s tem pa pomagajo preprečevati vnetja sečil. Nekoč so z njihovo pomočjo lajšali težave z artritisom in revmatizmom, uživanje naj bi pomagalo preprečevati zastajanje vode, ki ga povzroča PMS. Delujejo kot naravni razstrupljevalec, in sicer zaradi obilice antioksidantov. Spojine, kot sta kvercetin in glutation, pomagajo nevtralizirati škodljive toksine v telesu in podpirajo zdravo delovanje jeter. Najnovejše raziskave so pokazale, da lahko aminokisline in minerali v njih pospešijo okrevanje telesa po prekrokani noči in ščitijo jetra pred zastrupitvijo z alkoholom. Seveda pa je najbolje, da se alkoholu izogibate ali pijete zmerno!

Varujejo jetra

Folna kislina pomaga nižati krvni tlak, sprošča žile in omogoča boljši pretok krvi, izboljšuje razpoloženje in se bori proti razdražljivosti. Pomembna je zlasti za nosečnice, saj ima pomembno vlogo pri razvoju ploda. Pomagala naj bi pri zaščiti pred rakom pljuč in debelega črevesa. Šparglji so bogati tudi s hranili, koristnimi za zdravje srca, vključno s prehranskimi vlakninami, kalijem, magnezijem in kalcijem.

Ta spomladanska zelenjava blagodejno vpliva na zdravje kosti. Je odličen vir vitamina K ter kalcija in magnezija. Šparglji so, kot rečeno, dober vir železa, ključnega elementa hemoglobina, beljakovine, ki omogoča transport kisika po krvi. Vsebujejo vitamin E, ki pomaga krepiti imunski sistem in ščiti celice pred škodljivimi učinki prostih radikalov, ter vitamina K, ki je bistvenega pomena za strjevanje krvi, tudi za zdravje kosti.

Folna kislina je pomembna zlasti za nosečnice, saj ima pomembno vlogo pri razvoju ploda. FOTO: Eggeeggjiew/Getty Images

Šparglji so dober vir prehranskih vlaknin, ki spodbujajo prebavni sistem in pomagajo pri zaščiti pred rakom debelega črevesa.

Ker so lahko prebavljivi in nizkokalorični, jih uživamo, če bi radi izgubili kak kilogram. Vsebujejo veliko topnih in netopnih vlaknin, ki jih naše telo prebavlja počasi, zato smo dlje siti, ter triptofan, aminokislino, ki je povezana z izboljšanjem razpoloženja. Učinkujejo lahko celo kot afrodiziak: vitamin B6 in folna kislina namreč okrepita občutek vzburjenosti, vitamin E pa stimulira spolne hormone, vključno z estrogenom pri ženskah in testosteronom pri moških. In še, vode, v kateri smo kuhali šparglje, ne zavržemo: ohladimo jo, precedimo ter uporabljamo kot tonik za obraz.