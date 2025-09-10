POMANJKANJE SPANJA

Spanje je ključnega pomena, nenaspani smo črnogledi

Spanje je ključnega pomena za optimalno delovanje kognitivnih funkcij, budnost, pozornost ter čustveno regulacijo.
Fotografija: Če ste čez dan utrujeni ali celo zaspite, tudi v službi, morda premalo spite. FOTO: Deagreez/Getty Images
Odpri galerijo
Če ste čez dan utrujeni ali celo zaspite, tudi v službi, morda premalo spite. FOTO: Deagreez/Getty Images

A. J.
10.09.2025 ob 20:42
A. J.
10.09.2025 ob 20:42

Pomanjkanje spanja je povezano z različnimi zdravstvenimi motnjami, vključno s hipertenzijo, debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2, kardiovaskularnimi boleznimi in oslabljenim imunskim sistemom. Poleg tega negativno vpliva na presnovo, hormonsko regulacijo.

Spanje je ključnega pomena za optimalno delovanje kognitivnih funkcij, budnost, pozornost ter čustveno regulacijo. Priporočena količina spanja za povprečnega odraslega je od 7 do 7 ur in pol na noč. Zdrav spanec pomeni, da redno spimo dovolj ter neprekinjeno. Le tako namreč vsako noč večkrat prehajamo skozi več faz spanja ne-REM in REM (spanje s hitrim gibanjem oči). Le tako se bomo zbudili sveži, z bistro glavo in dobre volje, spočiti pa bomo tudi videti.

Pomanjkanje spanja slabo vpliva na telo in duha. FOTO: Andrii Lysenko/Getty Images
Pomanjkanje spanja slabo vpliva na telo in duha. FOTO: Andrii Lysenko/Getty Images

Pomembno je tudi, da je spanec časovno usklajen s cirkadianim ritmom. Tako kot spanje po delih ima tudi spanec ob neustreznih časih lahko posledice za zdravje in kognitivne funkcije. Raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki trpijo za motnjami spanja ali delajo ponoči, različne kognitivne težave, vključno s slabšim delovnim spominom in manjšo hitrostjo kognitivnega procesiranja, tudi manj natančni so.

Pomanjkanje spanja vpliva na psihološko dobro počutje in čustveno odzivanje. Ljudje, ki so prikrajšani za spanec, so bolj dovzetni za negativne čustvene reakcije in stres. Študije so pokazale, da pomanjkanje spanja vpliva na obdelavo čustvenih spominov, kar vodi do selektivnega pomnjenja negativnih dogodkov. Ko nismo naspani, smo torej bolj črnogledi, iztirijo nas stvari, ki nas sicer ne bi. Kadar opazite, da imate več konfliktov z družinskimi člani, partnerji ali sodelavci kot običajno, razmislite o tem, ali ni morda težava nekakovosten spanec. Vsi ljudje sicer niso enako občutljivi za pomanjkanje spanja.

Vzpostavite večerno rutino brez ekranov.

Urnik spanja

Znaki, da imate težave s spanjem, so različni. Morda zjutraj težko vstanete iz postelje, ste čez dan utrujeni ali celo zaspite, tudi v službi. Lahko imate težave s pozornostjo ali pomnjenjem informacij, čutite možgansko meglo ali se počutite odsotne. Znak premalo spanja sta lahko tudi tesnoba in depresija.

Poskrbimo za fizično aktivnost. FOTO: Fizkes/Getty Images
Poskrbimo za fizično aktivnost. FOTO: Fizkes/Getty Images

Da bi bolje spali, sledite spalni higieni. Eden najboljših načinov za zagotovitev zdravega spanja je dosledni urnik, to je, da gremo vsak dan spat in vstanemo ob točno določeni uri. Zjutraj bodite vsaj pol ure na dnevni svetlobi (ni pomembno, ali v stanovanju ali zunaj). Popoldanski počitek omejite na 20 minut. Čez dan si privoščite vsaj 20 minut telesne dejavnosti, po možnosti v naravi. Spalnica naj bo hladna, temna in tiha. Vzpostavite večerno rutino brez ekranov – denimo branje knjige. Nekaj ur pred spanjem ne pijte alkohola in pijač s kofeinom, izogibajte se nikotinu.

7 ur na noč je treba spati.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

spanje zdravje nespečnost utrujenost dober spanec stres zdrav način življenja

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj
Trumpovega zaveznika ustrelili, zanj moli tudi Janša: »Odličen fant, Bog ga blagoslovi« (VZNEMIRJUJOČ POSNETEK)
Dončić in ekipa so se borili kot levi, a Nemci so bili premočni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj
Trumpovega zaveznika ustrelili, zanj moli tudi Janša: »Odličen fant, Bog ga blagoslovi« (VZNEMIRJUJOČ POSNETEK)
Dončić in ekipa so se borili kot levi, a Nemci so bili premočni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.