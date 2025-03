Sorodne duše: drug ob drugem se počutita varno in zaščiteno

Da je neka oseba naša sorodna duša, prepoznamo po globokem notranjem občutku medsebojne povezanosti ter prebliskih prizorov iz preteklih življenj. Sorodni duši se razumeta na drugih, globljih ravneh, pogosto si zaključujeta stavke. Sprejemata pomanjkljivosti drug drugega, njuno vez je zelo težko prelomiti.

Njun odnos je precej intenziven, in tudi če doživljata krizo, za njo vedno vidita rešitev oziroma ugoden razplet. Zdi se jima, da sta skupaj nepremagljiva in podobno razmišljata. Drug ob drugem se počutita varno in zaščiteno ter ne eden ne drugi ne izkorišča partnerjevih šibkih točk.

Svojega življenja si ne predstavljata drug brez drugega in ne moreta preprosto odkorakati iz odnosa. Pogosto se gledata v oči, v katerih se zrcali njuna globoka dušna povezava.