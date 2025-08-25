Šokantno razkritje: pandemija covida škodila zdravju možganov – tudi pri tistih, ki niso zboleli

Pandemija covida je bila škodljiva za zdravje možganov, celo pri ljudeh, ki se nikoli niso okužili, kaže nova raziskava. Znanstveniki opozarjajo, da so dolgotrajna izolacija, negotovost in stres, ki jih je povzročila zdravstvena kriza, morda pospešili staranje možganov.

Najizrazitejši učinki so se pokazali pri moških, starejših ljudeh in pri tistih iz socialno šibkejših okolij. Raziskovalci so najprej razvili modele staranja možganov na podlagi več kot 15.000 zdravih oseb, nato pa jih uporabili pri skoraj tisočih udeležencih dolgoletne britanske študije Biobank, ki spremlja zdravje odraslih srednjih in starejših let.

Posnetki razkrili spremembe

Polovica udeležencev je imela posnetke možganov še pred pandemijo, druga polovica pa tako pred kot po njej. Primerjava je pokazala, da je pandemija znatno pospešila staranje možganov. Povprečno so bili možgani po krizi videti za približno 5,5 meseca starejši od dejanske biološke starosti posameznika.

Tudi tisti, ki covida niso nikoli preboleli, so imeli višjo stopnjo staranja možganov. FOTO: Gettyimages

»Ugotovili smo, da je pandemija covida škodovala zdravju možganov in povzročila njihovo pospešeno staranje – ne glede na okužbo z virusom SARS-CoV-2,« so zapisali raziskovalci z Univerze v Nottinghamu v reviji Nature Communications.

Presenečenje: prizadeti tudi zdravi

Vodja raziskave, zdravnik Ali-Reza Muhamadi-Nedžad, je poudaril: »Najbolj me je presenetilo, da so imeli celo ljudje, ki covida niso nikoli preboleli, bistveno višjo stopnjo staranja možganov. To resnično kaže, kako močno se je že samo doživetje pandemije – od izolacije do negotovosti – poznalo na našem duševnem zdravju.«

Raziskava je pokazala tudi, da so imeli tisti, ki so bili okuženi s covidom-19, slabše rezultate na kognitivnih testih po pandemiji v primerjavi z obdobjem pred njo.

Profesorica radiologije Dorothee Aue, soavtorica raziskave, je dodala: »Ta študija nas spominja, da zdravje možganov oblikujejo ne le bolezni, ampak tudi vsakdanje okolje. Pandemija je močno obremenila ljudi, zlasti tiste, ki so že imeli težave. Ne vemo še, ali bodo zaznane spremembe izginile, vendar je to mogoče – in to je spodbudno.«