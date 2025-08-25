IZOLACIJA IN STRES

Šokantno razkritje: pandemija covida škodila zdravju možganov – tudi pri tistih, ki niso zboleli

Najizrazitejši učinki so se pokazali pri moških, starejših ljudeh in pri tistih iz socialno šibkejših okolij.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Gorodenkoff Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Gorodenkoff Getty Images

N. P.
25.08.2025 ob 15:23
25.08.2025 ob 15:24
N. P.
25.08.2025 ob 15:23
25.08.2025 ob 15:24

Poslušajte

Čas branja: 2:29 min.

Pandemija covida je bila škodljiva za zdravje možganov, celo pri ljudeh, ki se nikoli niso okužili, kaže nova raziskava. Znanstveniki opozarjajo, da so dolgotrajna izolacija, negotovost in stres, ki jih je povzročila zdravstvena kriza, morda pospešili staranje možganov.

Najizrazitejši učinki so se pokazali pri moških, starejših ljudeh in pri tistih iz socialno šibkejših okolij. Raziskovalci so najprej razvili modele staranja možganov na podlagi več kot 15.000 zdravih oseb, nato pa jih uporabili pri skoraj tisočih udeležencih dolgoletne britanske študije Biobank, ki spremlja zdravje odraslih srednjih in starejših let.

Posnetki razkrili spremembe

Polovica udeležencev je imela posnetke možganov še pred pandemijo, druga polovica pa tako pred kot po njej. Primerjava je pokazala, da je pandemija znatno pospešila staranje možganov. Povprečno so bili možgani po krizi videti za približno 5,5 meseca starejši od dejanske biološke starosti posameznika.

Tudi tisti, ki covida niso nikoli preboleli, so imeli višjo stopnjo staranja možganov. FOTO: Gettyimages
Tudi tisti, ki covida niso nikoli preboleli, so imeli višjo stopnjo staranja možganov. FOTO: Gettyimages

»Ugotovili smo, da je pandemija covida škodovala zdravju možganov in povzročila njihovo pospešeno staranje – ne glede na okužbo z virusom SARS-CoV-2,« so zapisali raziskovalci z Univerze v Nottinghamu v reviji Nature Communications.

Presenečenje: prizadeti tudi zdravi

Vodja raziskave, zdravnik Ali-Reza Muhamadi-Nedžad, je poudaril: »Najbolj me je presenetilo, da so imeli celo ljudje, ki covida niso nikoli preboleli, bistveno višjo stopnjo staranja možganov. To resnično kaže, kako močno se je že samo doživetje pandemije – od izolacije do negotovosti – poznalo na našem duševnem zdravju.«

Raziskava je pokazala tudi, da so imeli tisti, ki so bili okuženi s covidom-19, slabše rezultate na kognitivnih testih po pandemiji v primerjavi z obdobjem pred njo.

Profesorica radiologije Dorothee Aue, soavtorica raziskave, je dodala: »Ta študija nas spominja, da zdravje možganov oblikujejo ne le bolezni, ampak tudi vsakdanje okolje. Pandemija je močno obremenila ljudi, zlasti tiste, ki so že imeli težave. Ne vemo še, ali bodo zaznane spremembe izginile, vendar je to mogoče – in to je spodbudno.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

raziskava možgani zdravje staranje pandemija covid-19 zdravje možganov kognitivne sposobnosti spomin koronavavirus

Priporočamo

Smrt na regionalni cesti na Bregu pri Litiji, na kraju umrl 18-letnik
18-letni Slovenec hudo poškodovan v Novalji, prijatelj ga je pustil ležati na cesti
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Smrt na regionalni cesti na Bregu pri Litiji, na kraju umrl 18-letnik
18-letni Slovenec hudo poškodovan v Novalji, prijatelj ga je pustil ležati na cesti
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.