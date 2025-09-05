MLADI IN TELEFON

Šokantne ugotovitve! Mlajši, ko otrok dobi telefon, večje je tveganje: »Simptomi ne ustrezajo tipičnim oblikam ...«

Tudi mladi odrasli, stari od 18 do 24 let, ki so pametne telefone začeli uporabljati pri 12 letih ali še prej, imajo bistveno večje tveganje.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Ojos De Hojalata Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Ojos De Hojalata Getty Images

N. P.
05.09.2025 ob 13:08
05.09.2025 ob 13:08
N. P.
05.09.2025 ob 13:08
05.09.2025 ob 13:08

Iz globalne raziskave, v kateri je sodelovalo več kot 100.000 mladih in ki je bila objavljena v reviji Journal of Human Development and Capabilities, prihajajo skrb vzbujajoči podatki o vplivu uporabe pametnih telefonov na otroke, mlajše od 13 let.

Mladi odrasli, stari od 18 do 24 let, ki so pametne telefone začeli uporabljati pri 12 letih ali še prej, imajo bistveno večje tveganje za samomorilne misli, agresivno vedenje, odmik od resničnosti, slabšo čustveno regulacijo in nižjo samopodobo. Raziskava opozarja tudi na povezavo med zgodnjo uporabo družbenih omrežij ter povečanim tveganjem za spletno nasilje, motnje spanja in težavne družinske odnose v odrasli dobi.

Pozivajo k ukrepanju

Strokovnjaki iz organizacije Sapien Labs, ki vodi največjo svetovno bazo podatkov o duševnem zdravju (Global Mind Project), zato pozivajo k takojšnjemu ukrepanju za zaščito duševnega zdravja prihodnjih generacij.

»Simptomi, ki jih opažamo, ne ustrezajo tipičnim oblikam depresije ali anksioznosti, zato pogosto ostanejo neopaženi ob običajnih metodah ocenjevanja. A izrazi, kot so agresija, odmik od resničnosti in samomorilne misli, lahko imajo resne družbene posledice, še posebej, ker so vse pogostejši pri mlajših generacijah,« je povedala nevroznanstvenica dr. Tara Thiagarajan, ustanoviteljica in glavna znanstvenica Sapien Labs.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

duševno zdravje raziskava depresija zdravje otroci pametni telefon mladi starost zasvojenost

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.