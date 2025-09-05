Šokantne ugotovitve! Mlajši, ko otrok dobi telefon, večje je tveganje: »Simptomi ne ustrezajo tipičnim oblikam ...«

Iz globalne raziskave, v kateri je sodelovalo več kot 100.000 mladih in ki je bila objavljena v reviji Journal of Human Development and Capabilities, prihajajo skrb vzbujajoči podatki o vplivu uporabe pametnih telefonov na otroke, mlajše od 13 let.

Mladi odrasli, stari od 18 do 24 let, ki so pametne telefone začeli uporabljati pri 12 letih ali še prej, imajo bistveno večje tveganje za samomorilne misli, agresivno vedenje, odmik od resničnosti, slabšo čustveno regulacijo in nižjo samopodobo. Raziskava opozarja tudi na povezavo med zgodnjo uporabo družbenih omrežij ter povečanim tveganjem za spletno nasilje, motnje spanja in težavne družinske odnose v odrasli dobi.

Pozivajo k ukrepanju

Strokovnjaki iz organizacije Sapien Labs, ki vodi največjo svetovno bazo podatkov o duševnem zdravju (Global Mind Project), zato pozivajo k takojšnjemu ukrepanju za zaščito duševnega zdravja prihodnjih generacij.

»Simptomi, ki jih opažamo, ne ustrezajo tipičnim oblikam depresije ali anksioznosti, zato pogosto ostanejo neopaženi ob običajnih metodah ocenjevanja. A izrazi, kot so agresija, odmik od resničnosti in samomorilne misli, lahko imajo resne družbene posledice, še posebej, ker so vse pogostejši pri mlajših generacijah,« je povedala nevroznanstvenica dr. Tara Thiagarajan, ustanoviteljica in glavna znanstvenica Sapien Labs.