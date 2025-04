Sok iz rdeče pese in mete (in drugi napitki za zdrava jetra ter dobro prebavo)

Potem, ko so se komaj dobro končali velikonočni, so na vrsti prvomajski prazniki, oboji so med drugim povezani tudi z okusno hrano, ki terja svoj davek.

Da bi telesu pomagali prebroditi čas povečanega vnosa sladkorja, soli in maščob in mu po praznikih pomagali, da se vrne na stare tirnice, v vsakdan vključite naravne in učinkovite napitke, ki blagodejno vplivajo na delovanje jeter in prebavil.

Tu je nekaj takšnih, ki bodo med in po praznikih še kako dobrodošli in so lahko v vsem delu leta del uravnotežene prehrane.

Zeleni čaj z limono

Potrebujete:

skodelico vode

vrečko zelenega čaja

četrtino limone

Priprava:

Zavrite vodo, prelijte čajno vrečko in dodajte sok limone.

Pijte topel napitek.

Zeleni čaj vsebuje katehine, ki pomagajo pri razgradnji maščob, limona pa podpira prebavo in ima blagi diuretični učinek.

FOTO: Natalyaterr/ Gettyimages

Sok iz kumare in limone

Potrebujete:

svežo solatno kumaro

nekaj limon

Priprava:

Olupite kumaro in iz nje iztisnite približno 750 mililitrov soka.

Iz limon iztisnite še 250 mililitrov soka in v steklenem vrču vse skupaj zmešajte.

Napitek je priporočljivo piti na tešče ali 20 minut pred obrokom. Začnite z eno čašo na dan in počasi povečujte količino.

Dodate lahko tudi jogurt, sirotko ali žlico lanenega olja, bogatega z omega-3 maščobnimi kislinami.

FOTO: Gettyimages

Sok iz pomaranče in korenja

Potrebujete:

eno pomarančo

en korenček

žlico medu

sveži koriander

vodo

led po želji

Priprava:

Olupljeno korenje in pomarančo iztisnite, dodajte med, nekaj koriandra in vodo, nato dobro premešajte.

Dodate lahko tudi led.

Korenje vsebuje beta-karoten in vlaknine, kar zmanjša tek. Pomaranča je bogata z vitaminom C, ki spodbuja izgorevanje maščob.

FOTO: Shutterstock

Topel napitek z medom, limono in ingverjem

Potrebujete:

polovico limone

žlico medu

centimeter svežega ingverja

kozarec tople vode

Priprava:

Vodo segrejte (ne zavrite).

Naribajte ali zmečkajte ingver.

Dodajte limonin sok in med.

Pijte zjutraj na tešče.

Napitek spodbuja metabolizem, zmanjšuje napihnjenost in daje občutek energije. Med pomaga tudi pri zmanjševanju teka.

FOTO: Gettyimages

Sok iz rdeče pese in mete

Potrebujete:

srednje veliko rdečo peso

pest sveže mete

ščepec soli

Priprava:

Peso narežite na kocke, dajte v mešalnik z meto in ščepcem soli.

Dobro premešajte in pijte sveže.

Rdeča pesa je nizkokalorična, bogata z vlakninami in odlična za razstrupljanje jeter.

Za boljši učinek pijte neprecejen sok, svetuje 24sata.hr.