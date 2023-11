Sobne rastline so nujne za zdrave oči

Vse več časa preživimo za zasloni računalnikov, zaradi česar trpijo oči, saj se zaradi zrenja vanje izsušijo in postanejo pekoče ter utrujene. Kar 80 odstotkov vseh, ki več kot tri ure na dan preživijo za računalnikom, se zaveda, da to škoduje njihovemu zdravju, polovica teh ima zaradi zrenja v zaslon težave z očmi, navajajo strokovnjaki iz nemškega združenja oftalmologov. Najpogosteje pacienti navajajo suhe oči, zamegljen vid, glavobole, občutljivost na svetlobo in utrujenost.

Krajši odmori in nekaj zelenega

Oftalmologi zato opozarjajo, da so pri delu z računalnikom obvezni krajši odmori, saj so ti najboljša zaščita zdravja oči. Dodajajo še, da učinkovito preventivo pred težavami z vidom zagotavljajo tudi sobne rastline, saj s tem, ko v prostor sproščajo dodatno vlago, čutilo za vid varujejo pred izsušitvijo.

Za zbranost in zdrave oči

Lončnica na delovni mizi tako ne pripomore le k boljši koncentraciji in čistejšemu zraku, temveč skrbi tudi za zdravje oči. V ta namen je vseeno, katero boste izbrali, da pa bi bil vpliv na zdravje kar največji, je priporočljivo na mizo postaviti katero od tistih, ki učinkovito čistijo zrak. Med njimi so aloje vera, angleški bršljan, spatifil, taščin jezik, okrasna palma, sobna praprot in fikus.