Smrtonosna vročina: zadržujemo se v senci ali hladnem prostoru

Iz mrzlega maja smo tako rekoč čez noč padli v vroče poletje, torej iz bund v kratke rokave. Živo srebro je čez vikend marsikje pokazalo 30 Celzijevih stopinj in več, a organizem takih temperatur še ni vajen. Razmere so lahko nevarne za zdravje zlasti t. i. ranljivih, občutljivih skupin prebivalstva, torej otrok, starejših in kroničnih bolnikov, tudi nosečnic, tistih, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo imajo slabše bivalne razmere, delavcev, ki delajo na prostem, in prebivalcev mest, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Da bi zmanjšali tveganje, je pomembno, da znamo ukrepati pravočasno in pravilno.

V času največje vročine se zadržujemo v senci ali hladnem prostoru.

V vročini telo izgublja več tekočine s potenjem, zato je hidracija ključna. Priporočljivo je popiti vsaj dva litra vode na dan, še več, če smo telesno aktivni. Izogibamo se alkoholu, sladkim pijačam in prekomernemu pitju kave, ki povečajo odvajanje vode iz telesa. Otrokom in starejšim pogosto ponudimo kozarec vode, tudi če ne občutijo žeje. Blago dehidracijo lahko obvladamo s pitjem več tekočine, hujša zahteva obisk pri zdravniku! Da bi dehidracijo preprečili, ves dan po malem pijmo, tudi če nismo žejni; najbolje vodo, naj ne bo preveč mrzla, lahko jo obogatimo z limonovim sokom. Ker s potenjem izgubljamo elektrolite, te nadomeščamo.

Pod hladno prho

Zdaj menda že vsi dobro vemo, da se je treba izogibati soncu v najhujši vročini, med 10. in 17. uro se zadržujmo v senci ali hladnih prostorih. Naporne dejavnosti, kot so šport, delo na vrtu, fizična opravila, prestavimo na jutranje ali večerne ure, ko so temperature nižje, svetujejo na NIJZ. V času največje vročine se, kot rečeno, zadržujemo v senci ali hladnem prostoru. Če že moramo ven, nosimo pokrivala, lahka in svetla oblačila ter sončna očala. Uporabljamo zaščitna sredstva proti soncu z visokim zaščitnim faktorjem (SPF 30 ali več).

Telo v vročini izgublja več tekočine s potenjem, zato je hidracija ključna.

V vročini ima srce več dela: ko je vroče, se telo segreje, žile se razširijo, krvni tlak se zniža, zato mora srce močneje in hitreje črpati kri, da ta hitreje kroži in pomaga koži pri ohlajanju. Zaspanost, omotica, glavobol, suha usta, rdeča in vroča koža, pospešen srčni utrip ali slabost so lahko znaki toplotne izčrpanosti ali toplotnega udara, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Osebo umaknemo v hladen prostor, jo ohlajamo z mokrimi obkladki in ji nudimo vodo, v primeru hujših simptomov (izguba zavesti, visoka telesna temperatura) pokličemo nujno medicinsko pomoč. Če telesna temperatura hitro naraste, naravni hladilni mehanizem organizma, potenje, odpove.

Brez vode ne gremo nikamor. FOTO: Kieferpix/Getty Images

V stanovanju čez dan spustimo zavese ali rolete, da sonce ne segreva prostorov, zračimo ponoči. Če vročino težko prenašamo, uporabimo klimatsko napravo, a zmerno – prevelike razlike med zunanjo in notranjo temperaturo lahko škodujejo zdravju. Če klime nimamo, prav pridejo ventilatorji. Ohladimo se lahko tudi s hladno krpo ali kopeljo. Ohladimo se s hrano: naj bo lažja, obroki manjši. Prijajo denimo jogurti, ohlajeno sadje, še vedno je čas jagod, tudi češnje so na voljo. Sadje in zelenjava z visokim deležem vode pripomore k dodatni hidraciji.

Preprečimo smrti

Vročina ni le neprijetna – lahko je tudi nevarna, celo smrtonosna. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je število smrti zaradi visokih temperatur v zadnjih dveh desetletjih naraslo za 30 odstotkov, in to v skoraj vseh državah evropske regije, kjer spremljajo dogajanje. Razvoj akcijskih načrtov za toplotno zdravje je ključen proces prilagajanja, da bi skupnosti postale odpornejše proti vročinskim valovom, saj je škodljive učinke vročega vremena na zdravje v veliki meri mogoče preprečiti z dobrimi javnozdravstvenimi praksami. Kot je na svoji spletni strani povzel izsledke študije Evropski observatorij za podnebje in zdravje, je leta 2023 v Evropi zaradi vročine umrlo 47.690 ljudi! Gre za smrti, ki bi jih večinoma lahko preprečili, a bi bilo breme umrljivosti zaradi vročine za 80 % večje, če ne bi bilo prilagoditvenih ukrepov, zlasti za starejše. Z ustreznimi ukrepi in malo previdnosti lahko preprečimo najhujše posledice ter poletje preživimo varno in zdravo.