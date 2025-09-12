ASTROLOGIJA

Smo v obdobju mrkov, vsi prinašajo zaključek in začetek nečesa novega

21. septembra nas čaka sončni mrk.
Fotografija: V tem času se ni modro odločati ali začenjati česa novega. FOTO: Evgeny Ostroushko/Getty Images
V tem času se ni modro odločati ali začenjati česa novega. FOTO: Evgeny Ostroushko/Getty Images

M. B. Z.
12.09.2025 ob 15:15
M. B. Z.
12.09.2025 ob 15:15

Vseh posledic mrka ni mogoče nikoli natančno napovedati. Ravno, ko je nam udobno, mrki pretresejo naše življenje, tako da gremo na novo raven razvoja in zrelosti. Dogodki, ki sledijo mrku, so bolj pomembni kot dogodki mlaja in ščipa. Lahko prinesejo nepričakovane spremembe smeri, če se dotaknejo naše rojstne karte.

Ne zgodi se vedno nekaj, četudi pade mrk v znamenje, v katerem imate Sonce. Pričakujete pa lahko pomemben dogodek, če boste imeli kdaj mrk na isti stopnji, kakor je vaše natalno Sonce. Tedaj bo leto po mrku zagotovo polno dogodkov, razburljivo in zanimivo.

Mrk prinaša pomembne novice o največjih življenjskih dogodkih, kot so npr. rojstvo, poroka, napredovanje, pomembno potovanje, poslovno pogajanje ali npr. tedaj zamenjate delovno mesto in začnete drugo službo z boljšimi izhodišči, ustanovite lastno podjetje ali se preselite. Mrk nas včasih nagradi za dobro delo in prinese slavo. Drugič nam je ob mrku dana priložnost preverjanja uresničljivosti naših načrtov ali se soočamo s težavami, ki silijo k razmišljanju o našem obnašanju.

Prinašajo zaključek in začetek nečesa novega

Mrk osvetli tisti del vašega življenja, ki se ga dotakne. Po navadi delujejo njihovi vplivi kot popravljavci smeri, v katero gremo. Občutimo razjasnitev in se zavedamo bistva določene situacije. Včasih spoznamo pravi karakter določene osebe. Predstavljajte si, da pade z neba v vaše roke delček sestavljanke.

Po navadi delujejo vplivi mrkov kot popravljavci smeri, v katero gremo. FOTO: Romolotavani/Getty Images
Po navadi delujejo vplivi mrkov kot popravljavci smeri, v katero gremo. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Ko dodate ta novi košček informacije k celotni sliki situacije, se vam popolnoma spremeni mnenje in vam prinaša boljše razumevanje situacije. S tem lahko bolj realistično ocenite dogodek, s tem je vaš naslednji korak bolj jasen. Četudi se mrk ne dotika pomembnih točk vaše natalne karte, pa običajno vseeno lahko opazite kup dogodkov – okoli sebe in po svetu.

Vsi mrki prinašajo zaključek in začetek nečesa novega. Med mrkom imate občutek, kot da greste po mostu na popolnoma novo mesto. Ni mogoče, da bi šli nazaj tja, kjer ste bili prej, zato imate občutek, da se nekaj končuje. V času mrka ni pametno ukrepati, lahko pa seveda odgovorite in reagirate na izzive. Na splošno je bolje poslušati kot delovati. Stara ljudstva so pisala, da se naša prizadevanja ob mrku pozneje spremenijo in nikoli ne uspejo, tako kot si želimo. Zato se ni modro odločati ali začenjati česa novega.

Ob luninem mrku smo lahko bolj emocionalni, saj je naša razsodnost tedaj oslabljena ali nam manjkajo določene informacije. Zato poskušajmo zadeve preložiti na pozneje, najbolje vsaj en teden po mrku. Če nekdo pride k vam s predlogom, o tem dobro razmislite in se šele nato odločajte. Priporočljivo je, da si v času mrkov rezervirate nekoliko več časa, ker prinašajo mrki vedno kakšne nove novice, na katere se morate osredotočiti.

Ob mrkih se človek sicer prej opogumi in stori kako dejanje, za katero sam nikoli ne bi prisodil, da ga je zmožen, saj meni, da mu ne bo nikoli uspelo ali da enostavno ni sposoben storiti česa takega.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

