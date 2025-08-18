Sluhovoda ne čistimo tako

Na spletni strani Nacio­nalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je natančneje pojasnjeno, zakaj se poleti, ko smo aktivnejši v vodi, včasih kot posledica pojavi vnetje zunanjega sluhovoda in/ali uhlja, izvemo pa tudi, da obolevanje ni povezano samo z uporabo vode.

»Kopalci, plavalci, potapljači so bolj izpostavljeni okužbi zaradi pogostejšega in daljšega zastajanja vode v ušesu, ki draži in zmehča kožo sluhovoda ter olajša vdor mikroorganizmov iz onesnažene vode. Prisotnost vode zmanjša kislost (pH) kože v sluhovodu, ki sicer lokalno ščiti pred okužbo.

Z njo se tudi raztopi in iz sluhovoda izloči ušesno maslo, ki pomembno ščiti pred okužbo. Dejavniki tveganja so še poškodbe kože v sluhovodu, ki zato postane občutljivejša in dovzetnejša za okužbe – pras­kanje, grobo čiščenje, tudi z vatiranimi palčkami –, suha koža, ekcem, vstavljanje tujkov, visoka ali nizka temperatura v okolju.«

Vnetje

Vnetje sluhovoda po aktivnostih v morju, jezerih ali bazenih najpogosteje povzročijo bakterije, lahko pa tudi glivice, ki se v toplem in vlažnem okolju uspešneje množijo. Tako NIJZ: »Povzročitelji vnet­ja so najpogosteje Pseudomonas aeruginosa (50 odstotkov), Staphylococcus aureus (23 odstotkov), anaerobne in gram negativne bakterije, od glivic pa Aspergillus in Candida.«

Najpogostejši znaki nastalega vnetja so bolečina v ušesu (zlasti ob pritisku ali vleku uhlja), srbenje ali pekoč občutek, neprijeten občutek zamašenega ušesa, sluhovod je lahko otečen ali pordel, včasih nastaja izcedek. Zaradi nabreklega ušesnega masla ali gnojnega izcedka lahko na prizadeti strani slabše slišimo. V 10 odstotkih, tako NIJZ, sta prizadeta oba sluhovoda.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Zaščita

Poletje je čas sprostitve, vendar tudi obdobje, ko moramo biti pozorni na zdravje ušes. Da ne bi imeli težav z njimi, je najprej potrebno pravilno čiščenje sluhovoda. Ušesno maslo, imenovano cerumen, ni skupek umazanije, temveč naravni izloček žlez, namen­jen čiščenju, vlaženju in zaščiti kože zunanjega sluhovoda.

Obenem preprečuje vdor vodotopnih škodljivih snovi in mikroorganizmov v kožo. Iz sluhovoda se praviloma izloča sam.

Pomembno je, da sluhovoda ne čistimo z vatiranimi paličicami. Njihova uporaba nam­reč povzroča več škode kot koristi, saj odvečno ušesno maslo potisnejo globlje v sluhovod in povzročajo nastanek čepov.

Po plavanju oziroma kopan­ju najprej nagnemo glavo, da voda izteče iz sluhovoda, nato pa z brisačo nežno osušimo predel ob zunanjem delu sluhovoda. Hitro sušenje ušes je pomembno, saj s tem zmanjšamo tveganje za draženje, vnetje in okužbo sluhovoda.