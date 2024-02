Slovenski osnovnošolci bodo s septembrom dobili nov predmet

Eva Pogačar si med drugim že leta aktivno prizadeva za širjenje znanja prve pomoči, o trenutnem katastrofalnem stanju v slovenskem zdravstvu pa pravi, da potrebuje intenzivno oživljanje.

Mineva leto, odkar je naša revija Onaplus z bralkami in bralci za Ono 365 okronala Evo Pogačar. Zdravnica, specialistka anesteziologije in reanimatologije, gorska reševalka in predsednica Strokovnega centra Rdečega križa Slovenije si že leta aktivno prizadeva, da bi postala prva pomoč del učnega procesa, v tokratnem pogovoru pa nam je zaupala, da se prav letos stvari premikajo na bolje.

Že od 1. septembra 2024, z novim šolskim letom, bodo namreč otroci v osnovnih šolah po Sloveniji deležni izobraževanja o prvi pomoči.

Dogodek, ki jo je skoraj stal življenja

Da je znanje prve pomoči nujno, dokazuje Eva Pogačar sama. Izkušeni gorski reševalki je namreč pred leti prav prva pomoč rešila življenje, ko jo je v gorah zadela strela. Bil je 2. avgust 2018, ko se je z možem in prijatelji odpravila na Veliko Planino. Nič ni kazalo na nevihto, slišati ni bilo niti groma, pa tudi bliska niso zares videli, se trenutkov, preden je strela usekala v skalo ob njih, spominja Pogačarjeva.

A posledice so bile hude. Vse štiri pohodnike je takoj razmetalo po tleh. Pogačarjevi je mož, ki je ostal pri zavesti, pozneje povedal, da jo je vrglo čez ograjo in zvilo, kot da bi imela epileptični napad. Ko je pristala na tleh, si je poškodovala dve vretenci in bila nezavestna, električna sila strele pa ji je v žrelo potisnila vsebino želodca in paralizirala požiralne mišice, tako da ni mogla dihati.

»Na srečo je bil moj mož, čeprav ni čutil nog, toliko priseben, da me je namestil v položaj za nezavestnega in s tem preprečil morebitno zadušitev,« se odločilnega trenutka, ki ji je rešil življenje, spominja zdravnica.

Brez prve pomoči bi prijatelj umrl

Prva pomoč je takrat rešila tudi njenega prijatelja, ki ga je strela najbolj zdelala. Po udaru se mu je ustavilo srce in ni več dihal. K sreči je k skupini pritekel turist iz Švedske, ki je bil po spletu neverjetnih naključij zdravnik in je vedel, kaj mora storiti. Evinega prijatelja je začel oživljati in zadihal je, še preden so prišli reševalci.

»Dejansko je pomembno, če znaš oživljati. Če si pa ti na drugi strani, je, verjemite, zelo fajn, ko se pojavi nekdo, ki zna in je to pripravljen narediti.

Danes smo vsi zelo hvaležni za življenje,« se dogodka spominja gorska reševalka, ki od takrat 2. avgust praznuje kot svoj drugi rojstni dan. »Od tega dne ima moje življenje nove dimenzije. Svet ima povsem drugačne barve,« pravi.

Pomagati morajo znati tudi otroci

Zato pa se Eva Pogačar od takrat še toliko bolj trudi, da bi se prve pomoči učili že od malega, saj verjame, da je izredno dragoceno, če znajo v odločilnem trenutku ukrepati tudi otroci.

Predstavljajte si, da se kaj zgodi njihovim staršem ali prijateljem, ko se igrajo sami. Že to, da znajo takoj poklicati na pomoč, je lahko odločilno, meni zdravnica in predsednica Strokovnega centra Rdečega križa Slovenije, ki ji je po dolgih letih ozaveščanja in prizadevanja letos uspelo, da bodo učne ure prve pomoči vključene že v osnovnošolski kurikulum tretje triade.

»Uresničitev tega je pričakovati 1. septembra 2024. Sprva bo program prve pomoči začelo izvajati 144 osnovnih šol. Nato se bodo sukcesivno vključevale tudi druge. V obdobju treh let bi tako vseh 458 osnovnih šol v Sloveniji izvajalo program prve pomoči.

Vlada tudi naklonjenost ideji, da bi vsebine prve pomoči prav tako uvedli v vrtce in srednje šole, ni pa še nič dokončno opredeljeno,« je povedala v intervjuju, ki ga lahko v celoti preberete na onaplus.si.

V tokratnem pogovoru je Eva Pogačar spregovorila tudi o katastrofalnem stanju v javnem zdravstvu. »Da je za javni zavod osnovni cilj pozitivna bilanca, je skregano z razumom.

Cilj javnih zavodov bi moral biti razvoj stroke ter strokovna, korektna in varna obravnava pacientov,« je bila kritična. Odločno je dodala: »Časa ni več. Smo na točki zloma.«

Intervju z Evo Pogačar, v katerem je spregovorila o uvajanju prve pomoči v osnovne šole, katastrofalnem stanju v slovenskem zdravstvu in še marsičem, si lahko v celoti preberete na onaplus.si.