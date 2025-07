Slovenki so se po nogah pojavili boleči izpuščaji, zdaj opozarja na nevarnost majhnega hrošča (FOTO)

Jasmina, ki ustvarja na instagram profilu Just Mom Life, je na družbenem omrežju delila skrb vzbujajočo izkušnjo, ki bi lahko marsikoga opozorila pred nevarnostjo, ki se skriva v domačem vrtu. Lani so se ji na nogah nenadoma pojavili boleči, rdeči izpuščaji, ki so spominjali na opekline. Sprva je skupaj z drugimi domnevala, da gre za impetigo, bakterijsko okužbo kože, a je kasneje ugotovila, da je vzrok nekaj povsem drugega – majhen hrošč iz rodu Paederus ali po slovensko dolgoprsi obrežnik.

Skrita nevarnost, ki se prikrade brez ugriza

»Nisem čutila ničesar – nobenega pika, nobene bolečine. A že naslednje jutro me je začelo močno peči in srbeti. Izpuščaji so postajali vse hujši in ostale so mi temne lise,« je zapisala ob fotografijah na koži.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kot ji je pojasnila zdravstvena delavka, ki ji sledi na družbenih omrežjih, gre za stik s hroščem Paederus, ki izloča močno toksično snov imenovano pederin. Ta se ob dotiku razmaže po koži in povzroči kemične opekline.

Gre za majhnega hrošča (7,5 do 11 mm), ki ima oranžno-črno telo in spominja na mravljo ali ose. Ključno opozorilo, ki ga je Slovenka delila s sledilci, je: ne smemo ga stisniti ali podrgniti po koži, saj s tem sprožimo izločanje toksina, ki povzroča poškodbe.

Letos ga je znova našla – ob bazenu

Kot je zapisala v zadnji objavi, je letos tega istega hrošča opazila znova – tik ob robu bazena. Lani ga je videla tudi v travi. Priložila je tudi fotografijo, ki prikazuje značilni videz žuželke: podolgovato telo, črne noge in živo oranžno obarvan predel trupa. »Evo jo! Sem šla ravno mimo bazena in jo našla spodaj na robu,« je zapisala in opozorila vse starše ter ljubitelje vrtnega sproščanja, naj bodo pozorni na prisotnost te žuželke.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kaj storiti, če ga opazite?

Hrošči iz rodu Paederus so sicer pogosti v tropskih in subtropskih regijah, a jih zaradi toplejših poletij vse pogosteje opažajo tudi pri nas.

Če ga opazite, ne dotikajte se ga in ga ne skušajte odstraniti z roko. Namesto tega ga nežno odpihnite ali uporabite papir oziroma predmet, da ga odstranite brez dotika. Če pride do stika, kožo takoj operite z milom in vodo – to lahko zmanjša količino toksina, ki pride v stik s povrhnjico.

FOTO: Zaslonski posnetek

Nevarnost hrošča Paederus ne izhaja iz fizičnega napada, temveč iz kemične reakcije. V njegovem telesu se nahaja pederin – toksična snov, ki ima močno dražeč učinek na človeško kožo. Ko hrošča nenamerno stisnemo, podrgnemo ali ponesreči razmažemo po koži, se ta strup sprosti in povzroči t. i. dermatitis linearis – vnetno reakcijo, ki spominja na kemične opekline ali okužbo z mehurji.

Simptomi se običajno pojavijo v 12–36 urah po stiku in vključujejo: rdečico,srbečico in pekoč občutek, pojav mehurjev, temne lise, ki lahko ostanejo več mesecev.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.