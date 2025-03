Ob svetovnem dnevu glavkoma in začetku tedna, posvečenega ozaveščanju o tej hudi in neozdravljivi bolezni, strokovnjaki opozarjajo na pomen zgodnjega odkrivanja. Kdor zazna kakršne koli spremembe na vidu ali nelagodje v očesu, naj obišče zdravnika, namesto da se na lastno pest opremlja s pripomočki za vid. Povežimo se za svet brez glavkoma, je letošnje vodilo številnih akcij, ki spodbujajo k redni preventivi in pravočasnemu ukrepanju, ki lahko prepreči tudi slepoto. Približno polovica primerov glavkoma pri nas ostane neodkrita. Glavkom je skupina očesnih bolezni, ki povzročijo napredujočo ok...