Sladoled iz cvetov lipe ali kamilice (recepti)

Kamilični sladoled

»Odlična osvežitev za soparne in vroče dni. Okus, ki ga je vredno poskusiti.«

Potrebujemo:

4 žlice svežih kamilic

250 ml polnomastnega mleka

250 ml sladke smetane

70 g sladkorja

4 rumenjake

žličko medu

Priprava:

Mleko segrejemo do vrenja, dodamo kamilice in na resnično šibkem ognju pustimo rahlo vreti 5 minut (temperatura naj ne bo visoka, da se mleko ne sesiri). Odstavimo in pustimo, da se delno ohladi, nato vmešamo med in premešamo.

Rumenjake in sladkor penasto zmešamo in stepemo smetano.

Ko se mleko delno ohladi, ga precedimo, nato vrnemo na šibek ogenj in vmešamo rumenjake s sladkorjem ter kratko pokuhamo (brez vrenja).

Ko se pripravljena krema ohladi, vmešamo še stepeno smetano in postavimo v zamrzovalnik.

Večkrat premešamo, da bo sladoled enakomerno zamrznjen.

FOTO: Eva Legiša

Limonov sladoled z malinami in provansalskimi zelišči

»To pa je zmagovalni recept za vroč dan – bi se sami spomnili zelišča uporabiti na tako očarljiv način?«

Potrebujemo:

200 g sladkega kondenziranega mleka

130 g creme fraiche

150 g polnomastne skute

200 g grškega jogurta

lupinico 4 limon

žličko limonove arome

sok 2 srednje velikih limon

250 g malin

zvrhano žličko suhe mešanice provansalskih zelišč

maline in mlete piškote za serviranje

Priprava:

Gostejše sestavine – skuto, kondenzirano mleko in creme fraiche – z električnim mešalnikom tako dolgo mešamo, da se med seboj povežejo.

Nato dodamo jogurt in druge sestavine in dodatke razen malin ter spet dobro premešamo.

Čisto na koncu ročno in z občutkom vmešamo maline. Sladoled prestavimo v posodo, ki jo lahko zamrznemo, pokrijemo s folijo in postavimo v zamrzovalnik za nekaj ur.

Ko nas zamika sladoled, moramo upoštevati, da ga je treba najprej za kakih 15 minut prestaviti na sobno temperaturo, da struktura nekoliko popusti in ga bomo lažje nalagali v kozarce.

Postrežemo tako: kozarce dobro ohladimo, na dno stresemo nekaj malin in po želji žličko mletih piškotov, nato nadevamo sladoled, povrhu znova okrasimo z malinami in ponudimo.

FOTO: Eva Legiša

Namig: Maline so mehke, ampak če ste organizirani, jih prej lahko zamrznete na pladenjčku in jih šele potem vmešate v sladoled – tako bodo ohranile lepo obliko in še sladoled bo pripravljen malo hitreje.

In še: Kondenzirano mleko je precej sladko, zato je dobro, da mu dodamo paleto okusov, ki so markantni sami zase in mu lahko konkurirajo: kislina limone, aroma malin in še nekaj posebnega, osvežilnega, kar nas preseneti na koncu zaradi provansalskih zelišč.

Lipov sladoled

»Da bo ta sladoled tak, kot mora biti, se morate najprej lotiti lipovega sirupa, nato pa sledi povsem preprost postopek za pripravo brez strojčka.«

Potrebujemo:

130 g lipovega sirupa

250 g sirčka maskarpone

100 g čvrste kisle smetane

25 g blanširanih mandljev

10 g lipovih socvetij

Priprava:

Lipove cvetove otresemo, da odpadejo morebitni stanovalci, in ločimo cvetke od svetlo zelenega lista, ki jih drži skupaj.

V multipraktiku zmeljemo skupaj mandlje in cvetne koške.

Sirček maskarpone, smetano in sirup pomešamo; vztrajamo tako dolgo, da razbijemo morebitne grudice.

Dodamo zmlete mandlje s cvetovi, premešamo in napolnimo posodo za zamrzovanje.

Vsake pol ure vzamemo iz zamrzovalnika in z vilicami temeljito premešamo, tako bo sladoled zmrzoval enakomerno. Pripravljen bo v 3 do 4 urah.

FOTO: Eva Legiša

Lipov sirup za dišeče napitke

»Romantično diši in kar kliče po umirjenosti, zadovoljstvu. Priporočamo pa, da vas ne zamika, da bi v lipov sirup dodali limono ali citronsko kislino, kajti po našem opažanju nežnega okusa po lipi potem ne bo čutiti.«

Potrebujemo:

150 g svežih lipovih cvetov

1,3 l vode

1,2 kg sladkorja

neškropljeno pomarančo

Priprava:

V kozarec s pokrovom natlačimo lipove cvetove, nato jih zalijemo z mlačno vodo. Kozarec postavimo na sonce in pustimo počivati 24 ur – poiščemo tak prostor, kjer bo sonce od jutra do večera.

Naslednji dan na kolute narežemo pomarančo.

Lipovi vodi dodamo 1,2 kg sladkorja in rezine pomaranče. Kozarec zapremo in postavimo na toplo ter večkrat premešamo. Ko se sladkor stopi, precedimo in shranimo v hladilniku.

FOTO: Eva Legiša

Namig: Kadar je močnega sonca manj, lahko sirup naredimo tako, da posodo z lipovo vodo, pomarančo in sladkorjem postavimo na štedilnik in na majhni temperaturi raztopimo sladkor. Nikakor naj ne bo temperatura visoka ali da bi sirup zavrel. Ko se sladkor stopi, pustimo stati še čez noč in sirup bo pripravljen za uporabo.

Avtorica receptov: Mirjam Grilc