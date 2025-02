Slabokrvnost, tihi sovražnik zdravja! Prepoznajte simptome in ukrepajte

O slabokrvnosti govorimo, ko v telesu primanjkuje rdečih krvnih celic in/ali hemoglobina. Hemoglobin je krvno barvilo v rdečih krvničkah – eritrocitih in omogoča prenos kisika iz pljuč v vsa tkiva pa tudi prenos ogljikovega dioksida iz tkiv v pljuča. Pri zmanjšani količini hemoglobina je v ospredju pomanjkanje kisika, kar povzroči simptome, kot so utrujenost, zadihanost, omotica, oslabelost, bledica, hladne roke in noge, hitro bitje srca in drugi zdravstveni problemi. »Število primerov slabokrvnosti (anemije) je v zadnjih letih naraščalo, tako v razvijajočih se državah kot v razvitem svetu,« ...