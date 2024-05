Skriti simptomi bolezni: Grozljive nočne more in žive sanje

Strokovnjaki so ugotovili, da so povečana pogostost halucinacij in nočnih mor možni simptomi lupusa. To je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napada svoja lastna, zdrava tkiva. Simptomi se lahko med posamezniki zelo razlikujejo in so različno intenzivni, od blago do hudo izraženih.

Vloga imunskega sistema je varovanje telesa pred grožnjami, kot so virusi in bakterije, kadar pride do avtoimunskih bolezni, pa namesto tega pomotoma napade zdravo tkivo.

Bolniki, ki bolehajo za lupusom, pogosto doživljajo obdobja, ko se simptomi (bolečine v sklepih in mišicah, huda utrujenost in izpuščaji) močno poslabšajo. Takšne epizode lahko trajajo tedne ali mesece.

Preboj v poznavanju bolezni

Raziskovalci z Univerze v Cambridgeu in King's College London so s preučevanjem skoraj 700 ljudi z lupusom ugotovili povezavo med temi izbruhi in halucinacijami ter nočnimi morami.

Preučili so vrsto nevroloških in duševnih simptomov. Eden najpogostejših so bile nočne more – imeli so jih kar trije od petih bolnikov – pri čemer je tretjina od njih poročala o motnjah spanja, ki so se začele več kot eno leto pred pojavom bolezni.

Le četrtina bolnikov je poročala o halucinacijah, tretjina pa o živih, mučnih nočnih morah. Te so pogosto vključevale dogodke, kot so napad, ujetost ali padec. Neki pacient jih je opisal kot: »Grozljive, kot umori, kot da koža odpada z ljudi.« Dejal je: »Bolj ko je moje telo pod stresom, bolj žive in grozne so sanje.«

Vijolična pentlja pomaga ozaveščati tudi o lupusu. FOTO: Panuwat Dangsungnoen Getty Images/istockphoto

Halucinacije naj bi bile povezane z lupusom, ki napada zdravo tkivo v možganih. Vendar so jih poimenovali kot »dnevne more«, saj je beseda halucinacija stigmatizirana. Eden od pacientov jih je opisal: »Kot da sanjaš, a si buden.«

»Vidim različne stvari, občutek je kot takrat, ko se zbudiš in se ne moreš spomniti svojih sanj. Hkrati si tam in te ni, počutiš se izgubljenega, brez orientacije. Kot Alica v čudežni deželi.«

Pogosto napačna diagnoza

Raziskovalci, ki so svoje ugotovitve objavili v reviji eClinicalMedicine, želijo, da bi se zdravniki bolj zavedali pogostosti teh simptomov in avtoimunskih bolezni na splošno.

Vodilna avtorica študije dr. Melanie Sloan, strokovnjakinja za javno zdravje in primarno oskrbo na Cambridgeu, je dejala: »Pomembno je, da se zdravniki pogovarjajo s svojimi pacienti o teh vrstah simptomov in porabijo čas za zapisovanje razvoja simptomov pri vsakem pacientu.«

Profesor David D'Cruz, strokovnjak za avtoimunske bolezni in drugi avtor študije je dodal: »Že vrsto let sem razpravljal o nočnih morah s svojimi bolniki z lupusom in menil, da obstaja povezava z boleznijo.«

Profesor Guy Leschziner, soavtor študije in nevrolog v bolnišnici Guys' and St Thomas', je dejal: »Že dolgo se zavedamo, da lahko spremembe v sanjah pomenijo spremembe v fizičnem, nevrološkem in duševnem zdravju in so lahko včasih zgodnji kazalniki bolezni.«

»Vendar je to prvi dokaz, da nam lahko nočne more pomagajo spremljati tako resno avtoimunsko bolezen, kot je lupus, in pomemben poziv tako bolnikom kot zdravnikom, da dogajanje v spanju lahko napove morebitno poslabšanje.«

Znanstveniki sicer še vedno poskušajo ugotoviti, kaj sproži pojav lupusa.