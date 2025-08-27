Siva mrena: vodilni vzrok slepote

Siva mrena ali katarakta je vodilni vzrok slepote in prizadene kar 20 milijonov ljudi po vsem svetu. Velja za starostno bolezen, saj jo ima že skoraj vsaka druga oseba, starejša od 75 let, in 70 odstotkov starejših od 85 let. Povzroča nejasen, zamegljen vid, po večini pa pomaga kirurški poseg, s katerim lahko ponovno vzpostavimo normalen vid.

Pri prvih znakih

Med prve znake prištevamo zamegljen vid, ki ga še poslabša močna svetloba, motnja vida ponoči, težave pri razločevanju gibanja in podrobnosti, neprijetno bleščanje ali celo oslepitev zaradi avtomobilskih žarometov, zaznavanje obroča okoli luči, nepričakovano izboljšanje vida pri branju in dvojni ali trojni vid le na enem očesu, v napredovalih primerih pa še moten videz leče, boleče vnetje ali pritisk. Vsekakor se velja posvetovati z zdravnikom ob katerem koli simptomu. Sivo mreno lahko odkrije, že če usmeri lučko v zenico, z natančnejšimi postopki pa ugotovi naravo sive mrene, njen položaj in razširjenost.

Najpogostejša metoda zdravljenja je kirurška, ki je povsem učinkovita v kar 95 odstotkih primerov, operacija pa poteka ambulantno ob lokalni anesteziji. Pri posegu odstranijo motno lečo in običajno vstavijo tudi nadomestno, sicer so potrebna korekcijska očala ali kontaktne leče.

Najpogostejši dejavnik tveganja je staranje.

Največji dejavnik tveganja za nastanek sive mrene je staranje, pojavi pa se lahko tudi pri mlajših, predvsem zaradi neposredne poškodbe oči, očesnih vnetij in uporabe določenih zdravil, kot so kortikosteroidi. Siva mrena je lahko tudi posledica glavkoma in bolezni, kot je sladkorna bolezen. Lahko jo pomagamo tudi preprečevati, in sicer tako, da se izogibamo sončnim žarkom oziroma na prostem obvezno nosimo sončna očala, kajenju, onesnaženemu okolju, nezdravi prehrani in čezmernemu pitju alkohola.