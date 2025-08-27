NA ZDRAVJE

Siva mrena: vodilni vzrok slepote

Sivo mreno lahko pomagamo tudi preprečevati, predvsem z izogibanjem UV-žarkom, kajenju, alkoholu in nezdravi prehrani.
Fotografija: Operacija je izredno učinkovita. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Odpri galerijo
Operacija je izredno učinkovita. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

E. B.
27.08.2025 ob 14:00
E. B.
27.08.2025 ob 14:00

Poslušajte

Čas branja: 2:13 min.

Siva mrena ali katarakta je vodilni vzrok slepote in prizadene kar 20 milijonov ljudi po vsem svetu. Velja za starostno bolezen, saj jo ima že skoraj vsaka druga oseba, starejša od 75 let, in 70 odstotkov starejših od 85 let. Povzroča nejasen, zamegljen vid, po večini pa pomaga kirurški poseg, s katerim lahko ponovno vzpostavimo normalen vid.

Pri prvih znakih

Med prve znake prištevamo zamegljen vid, ki ga še poslabša močna svetloba, motnja vida ponoči, težave pri razločevanju gibanja in podrobnosti, neprijetno bleščanje ali celo oslepitev zaradi avtomobilskih žarometov, zaznavanje obroča okoli luči, nepričakovano izboljšanje vida pri branju in dvojni ali trojni vid le na enem očesu, v napredovalih primerih pa še moten videz leče, boleče vnetje ali pritisk. Vsekakor se velja posvetovati z zdravnikom ob katerem koli simptomu. Sivo mreno lahko odkrije, že če usmeri lučko v zenico, z natančnejšimi postopki pa ugotovi naravo sive mrene, njen položaj in razširjenost.

Zdravnik lahko odkrije sivo mreno, že če usmeri lučko v zenico, z natančnejšimi postopki pa ugotovi naravo sive mrene, njen položaj in razširjenost. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images
Zdravnik lahko odkrije sivo mreno, že če usmeri lučko v zenico, z natančnejšimi postopki pa ugotovi naravo sive mrene, njen položaj in razširjenost. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Najpogostejša metoda zdravljenja je kirurška, ki je povsem učinkovita v kar 95 odstotkih primerov, operacija pa poteka ambulantno ob lokalni anesteziji. Pri posegu odstranijo motno lečo in običajno vstavijo tudi nadomestno, sicer so potrebna korekcijska očala ali kontaktne leče.

Najpogostejši dejavnik tveganja je staranje.

Največji dejavnik tveganja za nastanek sive mrene je staranje, pojavi pa se lahko tudi pri mlajših, predvsem zaradi neposredne poškodbe oči, očesnih vnetij in uporabe določenih zdravil, kot so kortikosteroidi. Siva mrena je lahko tudi posledica glavkoma in bolezni, kot je sladkorna bolezen. Lahko jo pomagamo tudi preprečevati, in sicer tako, da se izogibamo sončnim žarkom oziroma na prostem obvezno nosimo sončna očala, kajenju, onesnaženemu okolju, nezdravi prehrani in čezmernemu pitju alkohola.

Povzroča nejasen, zamegljen vid. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images
Povzroča nejasen, zamegljen vid. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

siva mrena Na zdravje vid

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Komentarji:

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)
Dolenjce prestrašilo streljanje iz kalašnikovke: Po 30 strelov se sliši v enem rafalu! (VIDEO)
Kam gre ta svet?! 16-letnik storil samomor, pri tem mu je pomagal ChatGPT

Izbrano za vas

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.