Simona Korenčan: Maščoba okoli trebuha pri ženskah je povezana s tem hormonom

Če se malce poglobimo v delovanje hormonov, vidimo, da ti pri človeku vplivajo praktično na vse. Torej je še kako smiselno, da upoštevamo njihova nihanja in jih, če je to potrebno, tudi podpremo. Simona Korenčan, zdravnica, ki se ukvarja s funkcionalno medicino, medicinsko termografijo in hiperbarično kisikovo terapijo, poudarja, da lahko veliko naredimo z uravnoteženo prehrano, v kateri ne sme manjkati maščob.

Najbolj očitno delovanje hormonov ženske opazimo v dneh pred menstruacijo. Za lažje spopadanje z nihanjem razpoloženja malce pomaga že ozaveščanje, da smo v obdobju pred menstruacijo. Kako bi si ženske še lahko pomagale? Kaj naj takrat jemo, dodajamo kakšne vitamine, minerale?

Nihanja hormonov pred menstruacijo in težave, ki jih ženske opisujejo, so posledice tega, da nam tik pred menstruacijo progesteron pade. Takrat smo razdražljive, sitne, utrujene, lahko tudi napihnjene. Takrat si je smiselno pomagati z adaptogenimi zelišči, kot je vitex agnus (navadna konopljika, op. a.) in pa s svetlinovim oljem. Pomagata tudi magnezijev malat ali magnezijev glicinat, ti dve obliki magnezija sta najboljši za spodbujanje ženskih hormonov.

Poleg tega so priporočljive, ne le v času PMS-a, vitamin B6 in omega-3 maščobne kisline, oboje je pomembno za uravnavanje spolnih hormonov. Vitamin B6 pomaga pri sintezi hormonov in uravnavanju razpoloženja, omega-3 maščobne kisline pa imajo protivnetne lastnosti in lahko pomagajo pri močnih PMS-ih. A naj poudarim, da lahko veliko teh vitaminov, mineralov in maščob dobimo s hrano. Ni nujno, da omega-3 maščobne kisline jemljemo s prehranskimi dodatki, res je pomembno, da je naša prehrana uravnotežena, da imamo na jedilniku kvalitetna živila.

Dobro je tudi, če v tistih dneh zaužijemo več zmletih sončničnih in sezamovih semen. Sezam je namreč bogat s cinkom, kar pomaga pri tvorbi progesterona, hkrati vsebuje lignane, ki pomagajo vezati odvečen estrogen. Sončnična semena imajo veliko selena, ki pomaga jetrom očistiti odvečen estrogen, in vitamina E, ki je pomemben za progesteron.

Sicer pa močan PMS odraža stanje jeter, verjetno potrebujejo več podpore. Jetra so že na splošno pri vseh zelo obremenjen organ, saj metabolizirajo vse toksične obremenitve, pomembne so pri vsej metabolizaciji hormonov, pri zdravilih, ki jih jemljemo, itd. Zato je smiselno, da jetra občasno podpremo z glutationom, torej en ali dva meseca na tešče jemljemo glutation. Sicer pa za njihovo dobro delovanje veliko naredimo z uživanjem zelene listnate zelenjave.

Predmenstrualni sindrom spremlja tudi napihnjenost, ne glede na to, ali pazimo, kaj jemo ali ne. Obstaja kakšna rešitev?

