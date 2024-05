Sekundarna neplodnost: Z vsako menstruacijo so prišli razočaranje, žalost, nemoč

Žal se je ta nosečnost končala v 6. tednu s spontanim splavom. In potem nič. Še pet let nič.

Katja je 34-letnica, ki se je s sekundarno neplodnostjo po spontanem splavu prvič srečala pred osmimi leti – pri svojih 26-ih. Sledilo je 5 let poskusov oploditve z biomedicinsko pomočjo, 5 let solz in razočaranj. Veliko čustvene opore je našla kar na Instagramu, kjer ustvarja profil Življenje je čudež.

Danes je mama navihanega triletnika, ki je v želji po tem, da mu nameni brata ali sestro, spet zakorakala po hodniku klinike za neplodnost. To je njena pot.

Danes govoriva o neplodnosti, temi, ki ni najlažja, žal pa niti ne redka realnost številnih parov, ki si želijo zanositi. Kdaj ste se prvič srečali z dejstvom, da vaša donositev ne bo najlažja in kakšni občutki so vas prevzeli?

To dejstvo je do naju prišlo postopoma. Ko sva se z možem odločila za otroka, sva ga po naravni poti spočela izjemno hitro, pravzaprav v prvem ciklu. O tem, da bi lahko šlo kaj narobe, nisva niti slutila. Ta nosečnost se je žal nesrečno končala s spontanim splavom v 6. tednu.

A kljub žalostnemu razpletu prve nosečnosti o neplodnosti še nisva razmišljala, saj se z njo uvodoma nisva srečala. Potem pa so minevali tedni, meseci in do druge zanositve kar ni prišlo. Po enem letu poskušanja sva šla na kliniko za neplodnost, kjer smo naredili preiskave. Postopoma sva začela dojemati, da ta pot ne bo tako lahka kot je bilo videti na prvi vtis.

Z občutki, ki jih to prinese, se je težko spopasti. Vsak od nas si predstavlja, da bo uspelo, da to ne bo doletelo ravno njega. In če že, bo ob prvem obisku klinike to že nekako steklo. Pri nama žal ni bilo tako.

Zdravniki so to poimenovali nepojasnjena sekundarna neplodnost. Kako so se vaše življenjske prioritete spremenile zaradi te izkušnje?

Težko je spoznati, da ti bo morda odvzeta možnost nečesa, kar si vse življenje mislil, da ti je namenjeno, da je skoraj samoumevno. Postati mama. Z vsako menstruacijo so prišli še razočaranje, žalost, nemoč. To vpliva na tvoj vsakdan do te mere, da samo še odštevaš, kdaj bo naslednja ovulacija, kdaj boš imel spet možnost. In vsaka nova menstruacija prinese vnovično razočaranje, prilagajanje življenja temu. Vsaka nosečnica, ki ti prekriža pot, te spomni na to razočaranje, da se ves čas sprašuješ, če boš kdaj na tem mestu.

Danes ste mama skoraj triletnika, a pot do materinstva ni bila samoumevna. Do tja so z biomedicinsko pomočjo vodili 2 postopka intrauterine inseminacije (IUI), 2 postopka zunajtelesne oploditve (IVF) in 5 prenosov zarodkov. Koliko let je preteklo do drugega plusa na nosečniškem testu?

Splav sem doživela leta 2016, do drugega plusa, ki bo kmalu pihal 3. svečko, pa sva čakala do leta 2020, leto za tem je prišel na svet. Čakala sva ga torej skoraj pet let. To je bila trnova pot, ki je vplivala na marsikaj