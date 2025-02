Seks ne sme boleti: Če boli zaradi premajhne navlaženosti, je priporočljiva uporaba lubrikantov

Bolečina pri spolnih odnosih (disparevnija) je lahko posledica bolezenskih sprememb ali ima psihološko ozadje. Ločimo površinsko (povezano z nezadostno navlažitvijo nožnice ali vnetji sečil oz. spolovila) in globoko disparevnijo (povezana z endometriozo ali obolenji v mali medenici). Bolečina pri spolnem odnosu ni normalna in je stanje, ki zahteva našo pozornost in pri ponavljajočih se težavah tudi ustrezno diagnostično obdelavo ter zdravljenje, običajno ginekološko,« poudarja Tinkara Srnovršnik, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška.

Kakovostna spolnost je pomembna, zato je dobro čim prej oditi k zdravniku. FOTO: Tool51/Getty Images

Razlogi za bolečine pri spolnih odnosih so različni in se med sabo tudi pogosto prepletajo, navaja strokovnjakinja. »Med fizičnimi razlogi so premajhna navlaženost nožnice (npr. zaradi premalo spolnega vzburjenja, hormonskih sprememb v menopavzi, ob dojenju, pri jemanju kontracepcijskih tablet), vnetje nožnice (glivično, bakterijsko, bakterijska vaginoza, spolno prenosljive okužbe), poškodbe/draženje spolovila (pregrobi spolni odnosi, alergija na lateks v kondomu ali sestavine lubrikantov), spremenjena anatomija spolnih organov (zožana nožnica ali vhod v nožnico, npr. v menopavzi, spremenjena/povečana oblika maternice ali brazgotine po porodu ali ginekoloških operacijah), ginekološka obolenja (endometrioza, ciste na jajčnikih, miomi, medenična vnetna bolezen) in vaginizem (krč mišic medeničnega dna zaradi bolečine ali strahu pred njo),« našteva.

Preprečevanje in zdravljenje zahtevata celovit pristop.

Bolečine med spolnimi odnosi lahko nastanejo tudi iz psiholoških vzrokov. »Stres, tesnobnost, depresija ali druga psihiatrična obolenja, lahko tudi v povezavi z določenimi vrstami zdravil, ki zmanjšujejo libido, so lahko vzrok za bolečino. Spolna zloraba ali bolečina med spolnim odnosom v preteklosti lahko povzroči, da med in po spolnem odnosu boli. Tudi težave v partnerskem odnosu imajo lahko za posledico bolečino. Pomanjkanje zaupanja, slaba komunikacija, neskladja ali različna pričakovanja v spolnih željah, so lahko vzrok za bolečino pri spolnih odnosih,« poudarja strokovnjakinja.

Predigra naj bo daljša

Preprečevanje in zdravljenje bolečine pri spolnih odnosih zahtevata celovit pristop, ki vključuje tako fizične kot psihološke vidike. Eden izmed najpogostejših vzrokov za bolečino je premajhna navlaženost nožnice. Za odpravo tega problema je priporočljiva uporaba lubrikantov na vodni osnovi, ki zmanjšujejo trenje in s tem preprečujejo bolečino. Prav tako lahko vaginalni vlažilci na osnovi hialuronske kisline pomagajo ohraniti vlažnost nožnične sluznice. Daljša predigra je še en učinkovit način za povečanje naravne vlažnosti, saj povečuje spolno vzburjenje.

Če boli zaradi premajhne navlaženosti, je priporočljiva uporaba lubrikantov na vodni osnovi. FOTO: Kicsiicsi/Getty Images

Zdravljenje okužb sečil in spolovil je ključnega pomena za preprečevanje bolečine med spolnimi odnosi. Okužbe lahko povzročijo draženje in vnetje, kar vodi do bolečine. Samozdravljenje z ustreznimi sredstvi je lahko učinkovito, vendar je obisk ginekologa nujen, če samozdravljenje ne prinese rezultatov. Skrb za ustrezno higieno je prav tako pomembna za preprečevanje okužb in posledične bolečine.

Ginekološka obolenja, kot so endometrioza, ciste na jajčnikih, miomi in medenična vnetna bolezen, zahtevajo strokovno obravnavo pri ginekologu. Pravilna diagnoza in zdravljenje teh obolenj lahko bistveno zmanjšata bolečino med spolnimi odnosi. Ginekolog lahko predpiše ustrezno terapijo, ki bo ciljno usmerjena na specifično obolenje. Vaginizem, ki se kaže kot krč mišic medeničnega dna zaradi bolečine ali strahu pred njo, zahteva obravnavo pri seksologu-specialistu spolne medicine. Fizioterapevtska obravnava, ki vključuje vaje za sprostitev mišic medeničnega dna, je še en učinkovit pristop za zdravljenje vaginizma. Kombinacija teh terapij lahko bistveno izboljša stanje in zmanjša bolečino.

Pomembno je, da se ob težavah obrnemo na strokovnjaka.

Psihološke razloge odpravljamo z obiskom pri psihologu. Psihološka obravnava, ki vključuje terapijo pri psihologu ali psihiatru, je ključna za reševanje teh težav. Dober odnos s partnerjem, ki temelji na zaupanju in odprti komunikaciji, prav tako igra pomembno vlogo pri preprečevanju bolečine. Partnerska terapija lahko pomaga izboljšati komunikacijo in zaupanje med partnerjema, kar lahko vodi do bolj zadovoljivih in manj bolečih spolnih odnosov.