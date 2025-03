Seks je igra za dva, ne tekma

Ste se kdaj vprašali, kakšno spolno življenje si sploh želite in ali zveza izpolnjuje vaša pričakovanja? Odgovori na spodnja tri vprašanja vam bodo pomagali razkriti resnico o sebi.

Ali med seksom razmišljate, kaj si o vas misli partner? Če se ukvarjate s tem, kaj si med seksom o vas misli partner, se tako nehote ocenjujete in se vam užitek oddaljuje. Obremenjevanje z lastno samopodobo vam ne bo pomagalo do zadovoljstva in sprostitve. Seks ni tekma.

Užitek kratkega veka

Zakaj med seksom počnete, kar počnete? Če počnete stvari le zato, da bi zadovoljili svojega partnerja, pri tem pa popolnoma zanemarite sebe, svoje občutke in prepričanja, bo vaš užitek kratkega veka. Seks je igra za dva, ki se poskušata zadovoljiti in skupaj premikata meje.

Kakšna seksualna osebnost ste? Ljudje si pogosto nalepijo oznake, ki jih določajo, potem pa ne morejo odstopiti od njih in napredovati. Ne dovolite si, da bi vas lastne etikete omejevale, tako kot se spreminjate na drugih področjih življenja, se tudi v seksu. Sprejmite svojo pot.