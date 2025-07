Sedem živil, ki zmanjšujejo občutek težkih nog in zadrževanje vode v telesu

Visoke temperature, pomanjkanje gibanja ali hormonske spremembe lahko spodbudijo zadrževanje tekočine v telesu, kar povzroči občutek nelagodja in zatekanja, zlasti na predelu gležnjev, rok in trebuha.

Na srečo nam narava ponuja številna živila, ki delujejo kot blagi diuretiki, spodbujajo delovanje limfnega sistema in razstrupljanje telesa.

Poglejte sedem živil, ki jih je vredno vključiti v poletni jedilnik:

Kumare

Sestavljene so iz kar 95 odstotkov vode, zato učinkovito vlažijo telo in organizmu pomagajo pri izločanju odvečne tekočine.

Vsebuje tudi antioksidant kvercetin, ki zmanjšuje vnetne procese.

Ananas

To tropsko sadje je bogato z encimom bromelainom, ki pomaga pri razgradnji beljakovin in zmanjšuje vnetja, kar je še posebej učinkovito pri blaženju napihnjenosti in zatekanja na področju trebuha.

FOTO: Regreto/Shutterstock

Limona

Deluje alkalno, spodbuja delovanje jeter in limfnega sistema ter pomaga telesu pri odstranjevanju strupenih snovi. Pitje tople vode z limono zjutraj lahko že po nekaj dneh zmanjša napihnjenost in zatekanje nog.

Lubenica

Naravni diuretik, poln vode in kalija, poleg tega vsebuje aminokislino citrulin, ki spodbuja prekrvavitev in izločanje odvečne tekočine iz telesa.

FOTO: e3klv6hg/Shutterstock

Avokado

Zakladnica kalija, minerala, ki skrbi za pravilno količino natrija v telesu in s tem zmanjšuje zadrževanje vode.

Poleg tega zdrave maščobe v avokadu pomagajo pri uravnavanju hormonov.

Jagode

Bogat vir vitamina C in antioksidantov, ki podpirajo zdravje kože in limfnega sistema. Vsebujejo tudi vlaknine, ter pomagajo pri prebavi in izločanju odvečne tekočine.

FOTO: Shutterstock

Peteršilj

Ta drobna rastlina premore močan diuretični učinek in se tradicionalno uporablja pri težavah z ledvicami in zastajanjem tekočine v telesu. Dodajte ga solatam, juham ali smutijem.

Dodaten nasvet: Poleg uživanja teh živil popite dovolj vode, izogibajte se pretiranemu soljenju hrane in se čim več gibajte.

Tudi kratki sprehodi lahko pomagajo zmanjšati napihnjenost in zatekanje nog, svetuje Zadovoljna.hr.