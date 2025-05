Sedaj je njihov čas: tri rastline, ki čistijo jetra, krepijo odpornost in vračajo energijo

V korist zdravja in dobrega počutja se je smiselno zatekati k naravnim zaveznikom. Tri takšne, katerih sezona je pomlad, izpostavlja portal Zadovolja.hr.

Kopriva: zelena kraljica razstrupljanja

Kopriva (Urtica dioica) je prepoznavna po nazobčanih listih in drobnih dlačicah, ki ob stiku s kožo povzročijo pekoč občutek.

Njena posebnost je bogata sestava, v njej so železo, kalcij, magnezij, vitamini C, A in K ter obilje klorofila.

Kopriva čisti telo, spodbuja delovanje jeter in ledvic, pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa in pomaga pri slabokrvnosti. Redno uživanje krepi imunski sistem, izboljšuje krvno sliko, lajša simptome alergij in revmatskih bolezni.

FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages

Kako jo uporabljati?

Čaj iz koprive: dve čajni žlički svežih ali suhih listov prelijte z dvema decilitroma vrele vode, pustite 10 minut, precedite in popijte topel napitek, najbolje zjutraj na tešče.

Juha iz koprive: mlade liste na kratko pokuhajte, dodajte kuhan krompir, korenje, začimbe in olivno olje ter zmešakte s paličnim mešalnikom. Dobili boste hranljivo in krepčilno juho.

Pesto iz koprive: Blanširane liste zmešajte z orehi, česnom, olivnim oljem in limoninim sokom. Pesto je odličen kot namaz ali priloga k testeninam.

Bezeg: dišeči zaklad iz narave

Bezeg (Sambucus nigra) začne cveteti v začetku maja. Cvetove nabiramo v suhem in sončnem vremenu, ko so povsem odprti.

Bezeg krepi imunski sistem, pomaga pri prehladih in virozah. Cvetovi imajo protivnetne in protivirusne učinke, lajšajo kašelj, znižujejo temperaturo in spodbujajo potenje.

Delujejo tudi kot blagi diuretik in pomagajo pri prebavnih težavah.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Kako ga uporabljati?

Sirup iz bezga: priljubljen recept, ki ga poznajo že generacije in pričara osvežilno pijačo.

Čaj iz bezgovih cvetov: žlico posušenih cvetov prelijte z vrelo vodo, pustite 10 minut, precedite in pijte. Odličen je pri prehladu, gripi in vnetju sinusov.

Ocvrti bezgovi cvetovi: cele cvetove pomočite v maso za palačinke in jih na hitro ocvrite, okus in vonj vas bosta navdušila.

Nasvet za nabiranje: izogibajte se onesnaženim območjem (ob cestah, tovarnah ipd.), nabirajte le toliko, kolikor potrebujete, in vedno pustite nekaj naravi.

Cvetov ne umivajte z vodo, žuželke le nežno stresite z njih in tako ohranite zdravilne učinkovine.

Še opozorilo: zaradi vsebnosti sicer skromne količine snovi sambunigrin, ki v telesu razpade na cianovodikovo kislino - HCN (cianid), cvetov bezga vsaj v pretiranih količinah ni dobro uživati svežih. Varnejši so suhi ali toplotno obdelani.

Regrat – zdravilni cvet iz domačega travnika

Regrat (Taraxacum officinale) je ena najpogostejših rastlin pri nas, od aprila do maja travnike, parke in vrtove popestri z rumeno barvo. Posebnost regrata je, da je užiten in zdravilen v celoti: od korenine do cveta.

Njegov grenek okus marsikomu ni všeč, a prav grenčine pozitivno vplivajo na jetra in prebavni sistem.

Regrat spodbuja izločanje žolča, lajša prebavne motnje, napihnjenost in pomaga pri razstrupljanju. Zaradi diuretičnega učinka je dober tudi za ledvice. Vsebuje veliko vitaminov A, C in K ter antioksidantov.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Kako ga uporabljati?

Regratova solata: mladi listi (nabrani pred cvetenjem ali zgodaj zjutraj) so odlični surovi: z dodatkom kuhanih jajc, mlade čebule, jabolčnega kisa in olivnega olja.

Regratova priloga: blanširane in nato dušene starejše liste je mogoče uporabiti kot prilogo k različnim jedem.

Regratov med: v višjih legah se cvetovi še niso spremenili v lučke. Naberite jih in jih v steklene kozarce naložite s sladkorjem v izmenjujočih se plasteh. Počakajte, da se sladkor na soncu stopi, in precedite.

Med dodajajte čaju in tako povečajte njegove učinke na odpornost. Regratov med prav tako pospešuje okrevanje pri prehladu ali drugih virusnih okužbah dihal.

Regratov čaj: tega lahko pripravite iz cvetov, listov ali korenin, ki se jih nabira pozno v jeseni.

Poln je kalcija, železa, kalija, vitaminov K, A in B6, riboflavina in tiamina, pomaga uravnavati krvi sladkor, spodbuja izločanje vode iz telesa, pomaga pri prebavnih težavah, spodbuja zdravje jeter in pozitivno vpliva na krvni pretok.