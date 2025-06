Se veliko znojite? Pazite se te začimbe!

Znojenje je običajen telesni odziv na visoke temperature in z njim se telo ohlaja.

A včasih je lahko tudi posledica uživanja določenih živil. Nekatera namreč spodbujajo potenje, zato je priporočljivo, da se jim zlasti poleti izogibate. Katera so na tem seznamu, opozarja portal ejisinc.com.

Slana hrana

Sol je nepogrešljiva in v zmernih količinah zdrava začimba, a z natrijem bogata hrana spodbuja telo, da se viška soli znebi s pomočjo urina in znoja. Če se že sicer močno znojite, sol to le še poslabša. Zato so slana živila prva na seznamu tistih, s katerimi poleti ni dobro pretiravati.

Izogibajte se torej suhomesnim izdelkom, solatnim prelivom, slanini, instant juham, čipsu, praženim oreščkom in večini konzervirane hrane, vključno s tako pripravljeno zelenjavo. In jedem, ki jih kuhate doma, ne dodajate preveč soli.

FOTO: Thinkstock

Mastna in predelana hrana

Ta pogosto ne vsebuje dovolj vlaknin in encimov za učinkovito prebavo. Po zaužitju mora prebavni sistem delovati pospešeno, kar dvigne temperaturo telesa, s tem se okrepi znojenje.

Izogibajte se hitri hrani, ocvrtim prigrizkom, krekerjem, margarini, belemu kruhu, prigrizkom ter pripravljenim in zamrznjenim jedem.

Kofeinske pijače

Jutranja kava res poživi, vendar hkrati aktivira živčni sistem, pospeši srčni utrip in poviša krvni tlak. To spodbuja delovanje znojnih žlez, toplota kave pa še dodatno segreje telo.

Če želite zmanjšati potenje, omejite vnos kave, črnega in zelenega čaja ter energijskih pijač.

FOTO: Yulia Lisitsa/Gettyimages

Alkohol

Poleti prija kozarec hladnega piva in pri večerji vina, a več, kot je alkohola, bolj se nanj odzove telo: srce bije hitreje, notranja temperatura naraste in poveča se znojenje.

Skratka: več alkohola pomeni več potenja.

Pekoča hrana

Pekoče jedi, kot so curry, pekoča paprika ali wasabi, vsebujejo kapsaicin, spojino, ki povzroča občutek vročine. Ta zavede živčne končiče, zaradi česar se telo, da bi se ohladilo, znatneje znoji.

Zato so pekoča živila pogost vzrok za povečano potenje.

Hrana, bogata s sladkorjem in ogljikovimi hidrati

Obroke, polne sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov, kot so testenine, kruh ali sladoled, telo težje prebavi, med prebavo se organizem segreva in zato znoji.

Poleg tega sladkor povzroča nihanja inzulina, kar prav tako spodbuja potenje. Zaradi dvojnega učinka premislite o zmanjšanju vnosa teh živil.

FOTO: Andrey Popov/Gettyimages

Z beljakovinami bogata hrana

Izraz mesni znoj ima tudi znanstveno ozadje. Najpogosteje se pojavi po uživanju rdečega mesa, mastnega mesa, začinjene hrane ali velikih količin beljakovin ter je povezan z visoko termogenezo: pri prebavi beljakovin telo porabi več energije in ustvarja več toplote, posledično se poviša telesna temperatura, kar sproži potenje.

Tako lahko beljakovinska hrana, čeprav je koristna, poveča znojenje, še posebej, če je zaužita v večjih količinah, opozarja 24sata.hr.