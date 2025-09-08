Še vedno premalo fizioterapevtov

Osrednja tema letošnjega svetovnega dne fizioterapije je Zdravo staranje z gibanjem. Po podatkih Svetovne zveze fizioterapevtov je bila leta 2019 na svetu milijarda ljudi, starejših od 60 let, do 2030. jih bo 1,4 milijarde, leta 2050 pa 2,1 milijarde, od tega 426 milijonov starejših od 80 let. Zdravo staranje pomeni, da ljudje ostanejo aktivni, neodvisni in povezani, pri čemer pomagajo ravno fizioterapevti, s strokovno podporo pri zdravem gibanju skozi vsa življenjska obdobja. Vadba za krepitev mišic, ravnotežje, gibljivost in koordinacijo lahko namreč zmanjša tveganje za krhkost za 41 odstotk...