Se istovetite s svojim imenom, poklicem? Odložite svoje oznake

Ali ste vi misli, ki jih mislite? Ne, saj misli pridejo in gredo. »Ali ste svoje telo? Vsako minuto se v telesu spremeni in obnovi več milijonov celic; v nas ni niti ene žive celice, ki je bila tam pred sedmimi leti. Celice nastanejo in umrejo, vi pa ste še vedno tu, torej niste enako kot svoje celice,« nas guru Anthony de Mello spodbuja k duhovnemu premisleku. »Jaz je torej več od telesa in se nenehno spreminja,« poudarja. Vaše ime ni vaš jaz, saj lahko ime spremenite, vaš jaz pa ostane enak. Enako je s poklicem – lahko ga zamenjate, vaš jaz pa je enak.

Je uspeh del jaza? Kaj pa naša prepričanja in vera? »Ne, uspehi pridejo in gredo, enako, kot če smo zguba, odvetnik ali poslovnež,« pravi. Razmislite tudi, koliko časa zapravite za odzivanje na oznake, ki si jih pripisujete sami ali vam jih drugi. »Če se boste istovetili z njimi, se jih boste namreč oklepali, skrbelo vas bo, da bodo razpadle – iz tega pa izvira trpljenje,« poudarja.