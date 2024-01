Sarma: zdrava specialiteta, ki jo je oboževal tudi Tito (po tem receptu)

Sarma je jed iz kislega zelja, značilna za zimske mesece, ki jo tradicionalno pripravljamo v dneh okoli novega leta. Kuhani listi zelja, ki nekoliko spominjajo na zložen denar, naj bi simbolizirali bogastvo v prihajajočem letu. Poleg tega naj bi sarma učinkovito blažila mačka po prekrokani noči. Prednost sarme je v tem, da jo lahko skuhamo dan ali dva pred zaužitjem. V vmesnem času jo lahko shranimo v hladilniku, pogreta pa ne bo prav nič manj okusna.

Poimenovanje za jed izhaja iz turške besede 'sarmak', kar pomeni 'zaviti'. Sarmo običajno pripravimo iz mletega mesa in riža, ki ju zavijemo v liste kislega zelja. Kot bomo spoznali v nadaljevanju, pa obstajajo tudi številne druge različice sarme. Ta specialiteta je danes priljubljena v Turčiji, Armeniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, v Grčiji, na Madžarskem, v Makedoniji, v Črni gori, Moldaviji, Romuniji in v nekaterih drugih državah. Med drugim je zelo priljubljena tudi pri nas, saj smo jo sčasoma že skoraj vzeli za svojo.

Različni viri navajajo različne podatke glede njenega izvora, vendar prevladuje teorija, da naj bi prihajala iz Turčije. Pred več stoletji so za sarmo imeli meso, ki je bilo zavito v liste vinske trte. Ta jed naj bi se po svetu razširila po zaslugi Osmanskega cesarstva. Pri nas je sarma postala priljubljena relativno pozno. V 19. stoletju je ob posebnih priložnostih pristala na krožnikih premožnejšega sloja prebivalstva, kasneje pa je začela vse bolj zasedati tudi mize gospodinjstev s povprečnimi prihodki. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.