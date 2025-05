S tem živilom do lepše kože, boljšega spomina in vitkejšega telesa

Videti so naravnost čudovito, njihov okus je božanski, prav taka je aroma, za nameček pa so rdeče lepotice še zdrave. Jagode vsebujejo kup hranil, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje. Večinoma so iz vode, ki predstavlja več kot 90 odstotkov njihove teže, nekaj je ogljikovih hidratov, pri čemer močno prevladuje fruktoza, glukoze je polovico manj, vsebujejo zelo malo maščob in beljakovin in prav zato skorajda nič kalorij. 100 g svežih jagod vsebuje v povprečju četrtino naših dnevnih potreb po vitaminu C. Kar je super, če bi radi malce shujšali pred poletjem, ko bo treba v kopalke. Vsebujejo...