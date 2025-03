S svetlobo proti depresiji

Kako pomembno vlogo pri našem počutju ima svetloba, se lahko vsako leto znova prepričamo v zimskih mesecih, ko nam je primanjkuje. Sezonska afektivna motnja (SAD), podobna depresiji, po podatkih spletne strani psihoterapija-ordinacija.si prizadene od štiri do šest odstotkov populacije. Zadnja leta se za lajšanje težav priporoča svetlobna terapija, ki pomaga tudi pri navadni in poporodni depresiji.

Svetlobne škatle pomagajo pri kožnih boleznih, kot je luskavica. FOTO: Rocky89/Getty Images

»Učinkovitost je približno enaka kot pri antidepresivih ali priljubljenih oblikah psihoterapije, kot je kognitivno-vedenjska terapija,« pravi dr. Richard S. Schwartz, izredni profesor psihiatrije na Harvard Medical School. Čeprav se dokazi od študije do študije razlikujejo, naj bi vsaka od teh različnih terapij izboljšala simptome pri od 40 do 60 odstotkih ljudi. Združevanje dveh od teh terapij – svetlobne terapije in zdravil – pomaga še bolj, poudarja dr. Schwartz. Pri ljudeh, ki se dobro odzovejo na svetlobno terapijo, se simptomi depresije običajno začnejo izboljševati v enem tednu.

»Svetlobna terapija zahteva svetlobno škatlo, ki oddaja 10.000 luksov. Vsako jutro sedite pred lučko približno 30 minut, čim prej po tem, ko se zbudite,« navajajo na spletni strani Harvard Medical School. Za primerjavo: na sončen dan je zunaj približno 50.000 luksov, na siv pa okoli 10.000. »Sprehajanje na prostem kmalu po sončnem vzhodu, tudi v oblačnem dnevu, zagotavlja skoraj enako količino svetlobe kot svetlobna škatla,« pravi dr. Schwartz.

Lajša bolečine, zmanjšuje stres.

Pomembno je vedeti, da je na trgu veliko različno kakovostnih izdelkov, zato pri nakupu velja preveriti certifikate, odveč ne bo niti posvet z zdravnikom. Svetlobne škatle, ki oddajajo svetlobo, podobno sončni, le da brez UV-žarkov, je mogoče kupiti tudi pri nas. Svetlobne terapije s tovrstnimi pripomočki, ki oddajajo svetlobo, podobno spektru elektromagnetnega sevanja, ponujajo tudi nekateri centri zdravja.

Tudi v lepotne namene

Terapija je namenjena pomoči tako pri fizičnih kot tudi pri nekaterih duševnih težavah. Uporablja se za lajšanje bolečin in zmanjševanje njihove intenzivnosti, pospeševanje zdravljenja ran in zlomov, krepitev imunskega sistema in uravnavanje presnove, pa tudi za manjšanje utrujenosti in stresa. Ker spodbuja obnovitvene procese v organizmu in med drugim napne kožo na obrazu, jo nekateri uporabljajo tudi v lepotne namene.

Priporočajo jo pri aknah in herpesu.

Splošni zdravniki, dermatologi, plastični in estetski kirurgi ter zdravniki športne medicine svetlobno terapijo priporočajo za celjenje pooperativnih ran in preležanin, pri osteoartritisu, kroničnem, revmatoidnem artritisu in artrozi, bolečinah v spodnjem delu hrbtenice, v ramenih in vratu ter v sklepih, pri sindromu karpalnega kanala, vnetju kit, nategnjenih vezeh in mišicah ter izpahih, aknah, herpesu, opeklinah in luskavici. Medicinsko preverjene naprave svetujejo tudi pri zdravljenju otrok in novorojenčkov, med drugim pri okužbi zgornjih dihal.

Posebno poglavje zdravljenja s svetlobo je LED-terapija. Na voljo so različne terapije, vključno z LED-terapijo z rdečo in modro svetlobo, ki se včasih uporabljata v kombinaciji. Kot navaja spletna stran klinike Cleveland, gre za neinvaziven postopek, pri katerem svetloba vstopa v globlje plasti kože in jo izboljša.

Sprehod, še posebno po soncu, prispeva k zdravju in dobremu počutju. FOTO: Avtk/Getty Images

Terapija z LED-svetlobo pomaga pri zdravljenju različnih kožnih težav in stanj, vključno z ekcemom, izpadanju las, aknah, luskavici in predrakavim, hrapavim lisam na koži. Uporablja različne valovne dolžine, ki ustrezajo različnim vidnim barvam. Vsaka barva prodre v kožo na različnih globinah. Najmanj globoko prodre modra, najgloblje prodre bližnja infrardeča svetloba. Terapija z rdečo LED-svetlobo lahko zmanjša vnetje in spodbudi proizvodnjo kolagena, beljakovine, ki je odgovorna za mlajši videz kože, ki se s staranjem zmanjšuje. Terapija z modro LED-svetlobo lahko uniči bakterije, ki povzročajo akne.

Svetlobna LED-terapija ni primerna za vse. Uporaba se odsvetuje pri jemanju zdravil, ki povečajo občutljivost za sončno svetlobo, ter ob zgodovini določenih bolezni, vključno s kožnim rakom in dednimi očesnimi boleznimi.