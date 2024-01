Rušimo tabuje: kar četrtina Evropejcev se jih boji

Ta globoko zakoreninjeni strah je velika ovira na poti do zdravega in lepega nasmeha. »Tudi moje dolgoletne izkušnje potrjujejo rezultate raziskave iz leta 2000, in sicer da sta največji težavi, povezani s strahom pacientov, neprijeten vonj in zvok. Šele na tretjem mestu je bolečina,« pojasni mednarodno priznani strokovnjak dr. Zdenko Trampuš, ki so ga prav podatki te raziskave spodbudili, da je začel razmišljati o drugačni kliniki, v kateri bi lahko združil medicinske in spa tretmaje.

