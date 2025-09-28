Respiratorna obolenja v porastu, tudi gripa in covid! Ob znakih okužbe ostanite doma

Jesen je s seboj prinesla deževne dni in nižje temperature, hladna so še posebej jutra. To skupaj s pomanjkanjem vitaminov ter vrnitvijo v šolske klopi, ko je treba več ur preživeti v zaprtih prostorih z več drugimi ljudmi, pripomore k večjemu številu obolelih. Med skupino ljudi v zaprtem prostoru se virusi namreč veliko hitreje širijo in dovolj je ena okužena oseba, da bolezen prenese še na druge, še posebej tiste z nekoliko oslabljenim imunskim sistemom.

Večje število obiskov ambulant družinske medicine septembra opažajo med drugim v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, med pacienti pa prevladujejo tisti z respiratornimi in gastrointestinalnimi okužbami. »Za delavno populacijo pomeni to večje število bolniških staležev, je pa za to obdobje sicer tipičen porast okužb v primerjavi s poletjem,« dodajajo v ZD Ljubljana.

Da se je s septembrom povečalo število akutnih okužb dihal, so opazili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), a dodajajo, da je stanje »na področju akutnih okužb dihal primerno letnemu času in začetku pouka, ko se otroci ponovno družijo in je večja možnost prenosa«.

Tabela simptomov FOTO: Nijz

Ob tem so zabeležili določen porast števila potrjenih primerov okužb dihal, ki jih je povzročil SARS-CoV-2, podobno je bilo po njihovih informacijah sicer že lanske jeseni. »V začetku septembra je bilo tedensko zabeleženih med 55 in 88 primerov, do 18. septembra pa skupaj 205. Kljub temu je raven okužb še vedno nižja kot na začetku leta,« dodajajo na NIJZ.

Čeprav okužbe dihal pri mladih brez kroničnih bolezni večinoma potekajo z nekajdnevno povišano temperaturo, z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih, pa pri ranljivih skupinah prebivalstva lahko okužba poteka težje, s pogostimi zapleti, kot so virusne in bakterijske pljučnice, ter tudi z višjo smrtnostjo.

Počivajte in pijte veliko tekočine

Pri kroničnih bolnikih pride lahko tudi do poslabšanja osnovne bolezni, zato velja upoštevati priporočila in preventivne ukrepe, med katerimi je bistveno, da ob prvih znakih okužbe ostanemo doma, le tako bomo namreč preprečili prenos okužbe na druge. Pri običajnem poteku bolezni dihal, tako pri prehladu kot tudi gripi in covidu, pa je za to, da bi bolezen čim hitreje minila, najbolj pomembno, da veliko počivamo in pijemo zadostne količine tekočin. Kaj več pri tovrstnih obolenjih ne moremo storiti, če se zdravstveno stanje poslabša, pa se je treba posvetovati z zdravnikom.

»Akutne virusne okužbe dihal najbolj ogrožajo ranljive, kot so dojenčki, majhni otroci, starejši in osebe s kroničnimi boleznimi ter nosečnice. Posebej pomembno je, da najbolj ranljivi upoštevajo preventivne ukrepe in se zaščitijo pred resnim in neugodnim potekom bolezni,« še svetujejo na NIJZ.