Tak je resničen vpliv ljubezni na zdravje srca

Ljubezen je dobra za srce, dobesedno.

»Obstajajo dokazi, da so kvalitetni odnosi koristni za srce,« je povedala kardiologinja Joy Gelbman.

»Ena od teorij pravi, da kvalitetni ljubezenski odnosi povečajo raven oksitocina in zmanjšajo količino stresnih hormonov, kot je kortizol, kar izboljša krvni tlak in splošno zdravje srca,« je dodala.

Oksitocin, znan kot hormon ljubezni, se v možganih sprošča ob fizičnem stiku, kot so objemi, poljubljanje, spolnost in razvajanje z ljubljeno osebo. Spodbuja povezanost in občutek zaupanja ter zmanjšuje stres, vse to je koristno za srce.

FOTO: Shutterstock

Študija iz leta 2019 nakazuje, da oksitocin zavira nastajanje in celo zmanjša obloge maščob ter holesterola v arterijah, kar upočasnjuje razvoj koronarne arterijske bolezni.

Prav tako spodbudi regeneracijo celic srčne mišice, s tem omogoča obnovo srčnega tkiva po poškodbah, kot je srčni infarkt, kaže raziskava iz leta 2022.

To je nekaj možnih odgovorov na vprašanje, zakaj so po besedah Gelbmanove poročeni ljudje z že diagnosticirano srčno boleznijo pod nižjim tveganjem za srčni infarkt ali celo smrt.

Učinek zakona

»Ne samo to, poročeni ljudje na splošno živijo dlje,« je dodala kardiologinja in pojav poimenovala učinek zakona.

Raziskava iz leta 2017 je pokazala, da je pri neporočenih za 45 odstotkov višja stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja v primerjavi s poročenimi.

Raziskovalci menijo, da poleg pozitivnih učinkov kvalitetnega druženja k temu prispeva tudi dejstvo, da partner pomaga pri rednem jemanju zdravil in vzdrževanju zdravih navad.

Vendar ljubezen ne vpliva na oba spola enako.

FOTO: Mkovalevskaya/Gettyimages

»Čeprav je zakon povezan z nižjim tveganjem za bolezni srca pri obeh spolih, je ta učinek izrazitejši pri moških,« je pojasnila Gelbmanova.

Po podatkih medicinske šole Harvard Health so poročeni moški na splošno bolj zdravi kot samski, ločeni ali ovdoveli, ki so celo trikrat znatneje nagnjeni k smrti zaradi bolezni srca kot prvi.

Študija Ameriškega kardiološkega društva iz leta 2023 je pokazala, da imajo moški, ki se nikoli niso poročili, več kot dvakrat večjo verjetnost, da bodo v petih letih po diagnozi umrli zaradi srčnega popuščanja, v primerjavi s poročenimi moškimi ali ženskami ne glede na zakonski status.

Druga raziskava, objavljena leta 2009, je pokazala, da je bilo tveganje smrti zaradi bolezni srca najvišje pri moških, ki se nikoli niso poročili, in pri ženskah, ki so bile ločene, ali v ločitvenem postopku, igra pa pri tem pomembno vlogo tudi starost.

»Učinek zakona na bolezni srca in ožilja je povezan s starostjo. Najmočnejši je v mlajših letih, na primer pred 50. letom starosti,« je povedala Gelbmanova.

Vsaka, ne le romantična ljubezen

»Ni le romantična ljubezen tista, ki izboljšuje zdravje srca, temveč imajo pozitiven učinek tudi kvalitetni družabni odnosi, podpora prijateljev in družine prinašajo zdravstvene koristi,« je še pojasnila kardiologinja in dodala:

FOTO: Ilona Shorokhova/Gettyimages

»Tudi lastništvo hišnega ljubljenčka lahko izboljša zdravje srca, saj spodbuja večjo telesno aktivnost in socialne interakcije, kar oboje pozitivno vpliva na srce,« piše NY Post.