Resnica o vodi z limono: kako zdrava je in kdaj lahko škoduje

Začetek dneva s kozarcem tople vode z limono je za mnoge, ki stremijo k zdravemu življenjskemu slogu, postal priljubljen ritual.

Na ta preprosti napitek se pogosto gleda kot čudežni eliksir s številnimi koristnimi učinki: od podpore prebavi in hujšanju do razstrupljanja telesa in krepitve imunskega sistema.

Kaj pa pravi stroka?

Hidracija na prvem mestu

Ena največjih prednosti vode z limono je vlaženje telesa. Po nočnem spanju je organizem dehidriran, zato je vnos tekočine nepogrešljiv za zagon metabolizma in za normalno delovanje organov.

Voda je ključna za uravnavanje telesne temperature, prenos hranil in kisika do celic, za zdravje sklepov ter za izločanje odpadnih snovi iz telesa.

Za tiste, ki težko popijejo dovolj navadne vode, dodatek limone izboljša okus. Dobra hidracija preprečuje simptome, kot so glavobol, utrujenost in omotica, še posebej med vadbo ali v vročini.

FOTO: Thinkstock

Možni učinki na prebavo

Mnogi zatrjujejo, da kozarec tople vode z limono zjutraj spodbudi njihovo prebavo in jim olajša odvajanje. Po nekaterih virih lahko citronska kislina spodbuja nastanek želodčne kisline in žolča, kar pomaga pri razgradnji hrane in absorpciji hranil.

Topla voda sama po sebi spodbuja črevesno peristaltiko.

Vendar pa vsi ti dokazi temeljijo na raziskavah na živalih. Čeprav subjektivni občutek boljše prebave ni zanemarljiv, so potrebne dodatne raziskave na ljudeh.

Vir vitamina C in podpora imunskemu sistemu

Limona je dober vir vitamina C, močnega antioksidanta, ki pri krepitvi odpornosti igra veliko vlogo. Vitamin C je ključen tudi za tvorbo kolagena, pomembnega za zdravje kože, kosti in vezivnih tkiv.

Kozarec vode s sokom ene limone vsebuje približno 18 miligramov vitamina C, kar ne pokrije vseh dnevnih potreb po tem vitaminu, pripomore pa k njegovi zaužiti količini.

Raziskave kažejo, da ta vitamin skrajša trajanje prehlada ali zmanjša tveganje zanj. Antioksidativne lastnosti vitamina C in flavonoidov iz limone lahko pomagajo zaščititi celice pred poškodbami prostih radikalov.

FOTO: Shutterstock

Vpliv na kožo in preprečevanje ledvičnih kamnov

Zaradi vloge vitamina C pri tvorbi kolagena redno uživanje vode z limono prispeva k bolj zdravi koži. Študije nakazujejo, da citrusi pomagajo pri preprečevanju poškodb, ki vodijo v prezgodnje staranje kože.

Citronska kislina v limoni lahko pomaga preprečiti določeno vrsto ledvičnih kamnov, saj citrat veže kalcij v urinu in tako zmanjša tveganje za kristalizacijo.

Poleg tega zadosten vnos tekočine sam po sebi prispeva k čiščenju sečil.

Mit o razstrupljanju in možne nevarnosti za zobe

Kljub pogostim trditvam o nasprotnem voda z limono ni čudežno sredstvo za razstrupljanje. Jetra in ledvice zelo učinkovito opravljajo to nalogo, voda z limono tega procesa bistveno ne pospešuje.

Največje tveganje rednega pitja vode z limono je erozija zobne sklenine. Citronska kislina lahko poškoduje zaščitni sloj zob, kar vodi do povečane občutljivosti in večjega tveganja za karies.

Zobozdravniki priporočajo, da napitek spijete naenkrat (ne po požirkih), in po pitju usta sperete z vodo. Prav tako se odsvetuje umivanje zob vsaj pol ure po zaužitju.

Pri nekaterih ljudeh lahko kislina poslabša simptome zgage ali refluksa.

Pomaga pri hujšanju?

Voda z limono vsebuje zelo malo energije (okoli 4 kalorij oziroma 16 džulov na kozarec s sokom ene limone) in je lahko zdrava zamenjava za sladkane pijače.

FOTO: Gettyimages

Tako se zmanjša vnos sladkorja in kalorij, kar podpira hujšanje. Klarity Health piše, da pitje vode pred obroki poveča občutek sitosti. Študija iz leta 2016 na ženskah z viškom kilogramov je pokazala, da je pitje tople vode z limono nekoliko povezano z izgubo telesne teže in zmanjšanjem obsega pasu, vendar so za natančne učinke potrebne dodatne raziskave.

Pomembno je vedeti: voda z limono ni čudežni napitek za hujšanje, lahko pa je koristen del uravnotežene prehrane in aktivnega življenjskega sloga.