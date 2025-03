Regrat: kaj vse zmore in kdo ga ne sme jesti

Čeprav je pogosto smatran kot trdovratni plevel na trati, se regrat v tradicionalni medicini uporablja že stoletja.

Listi, korenine in cvetovi, vse je uporabno kot naravno zdravilo in pomaga pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi, izboljšanju zdravja kože, jeter in srca.

Poglejte nekaj zdravstvenih koristi regrata, skupaj s pogostimi tveganji in stranskimi učinki.

Visoka hranilna vrednost

Od korenine do cveta regrat je zelo hranljiv, saj vsebuje vitamine, minerale in vlaknine.

Njegovi listi so užitni kuhani ali surovi in so odličen vir vitaminov A, C in K. Prav tako vsebujejo vitamin E, folno kislino in majhne količine drugih vitaminov B kompleksa.

V njih so še številni minerali, vključno z železom, kalcijem, magnezijem in kalijem.

Regratova korenina je bogata z inulinom, vrsto topnih vlaknin, ki podpira rast koristnih črevesnih bakterij.

Posušena regratova korenina se uporablja za pripravo čaja, prav tako tudi cvetovi.

Vsebuje močne antioksidante

To so spojine, ki pomagajo nevtralizirati delovanje prostih radikalov, molekul, ki v telesu višajo tveganje za kronične bolezni. Zato so antioksidanti ključnega pomena za splošno zdravje.

Regrat je dober vir antioksidanta beta-karotena, ki lahko zaščiti pred poškodbami celic in oksidativnim stresom.

Poleg tega je bogat z drugimi antioksidanti, imenovanimi polifenoli, ki so večinoma prisotni v cvetovih, vendar se pojavljajo tudi v koreninah, listih in steblih.

FOTO: Shutterstock

Lahko pomaga pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi

Hikorinska in klorogenična kislina sta dve aktivni spojini v regratu, ki lahko pomagata znižati raven sladkorja v krvi.

Študije v laboratorijih in na živalih kažejo, da ti spojini spodbujata izločanje inzulina, hormona, ki uravnava raven sladkorja v krvi in absorpcijo glukoze v mišicah.

Ta proces izboljša občutljivost na inzulin in znižuje raven sladkorja v krvi.

Hikorinska in klorogenična kislina vplivata še na prebavo škrobnih živil, kar lahko dodatno prispeva k zniževanju ravni krvnega sladkorja.

Niža raven holesterola in trigliceridov

Nekatere spojine v regratu nižajo tveganje za bolezni srca.

Določeni polifenoli v regratu, kot so flavonoidi in derivati hidroksicinaminske kisline, lahko zmanjšajo raven trigliceridov in holesterola, kar sta ključna dejavnika za bolezni srca in ožilja.

Lahko zniža krvni tlak

Čeprav nekateri trdijo, da lahko regrat zniža krvni tlak, ta učinek še ni povsem dokazan.

V zahodni medicini se diuretiki uporabljajo za izločanje odvečne tekočine iz telesa, kar pomaga znižati krvni tlak.

Regrat vsebuje minerale, ki so povezani z diuretičnim učinkom in s tem z znižanjem krvnega tlaka.

Lahko spodbuja zdravje jeter

Nekatere študije na živalih nakazujejo, da lahko izvleček regrata zaščiti pred poškodbami in boleznimi jeter.

Poskusi na živalih so pokazali še, da lahko izvleček regrata zmanjša presežek maščob v jetrih in ščiti pred oksidativnim stresom.

Za učinke pri ljudeh bodo potrebne še dodatne raziskave.

FOTO: Shutterstock

Pomaga pri hujšanju

Raziskave nakazujejo, da regrat in njegove spojine podpirajo nadzor telesne teže.

Nekateri raziskovalci menijo, da lahko sposobnost regrata za izboljšanje presnove ogljikovih hidratov in zmanjšanje absorpcije maščob pripomore k hujšanju. Vendar ta teorija še ni znanstveno dokazana.

Študija pri miših je pokazala, da lahko izvleček regrata pomaga pri nadzoru telesne teže z zmanjšanjem absorpcije maščob.

Druga raziskava na miškah miših je ugotovila, da je klorogenična kislina, spojina v regratu, znižala telesno težo, zmanjšala kopičenje maščob in spremenila ravni specifičnih beljakovin, ki so ključne za nadzor teže.

Da bi dokazali te učinke pri ljudeh, bodo potrebne dodatne preiskave, je pa dejstvo, da regrat telesu dovaja malo energije in zaradi vlaknin dolgo ohranja sitost, kar govori vitkosti v prid.

Lahko ima protirakavne učinke

Morda je ena najbolj zanimivih zdravstvenih trditev glede izvlečka regrata njegov potencial za preprečevanje rasti rakavih celic v različnih telesnih sistemih.

Študija, ki je trajala štiri tedne in se je izvajala na podganah, je pokazala, da je dodajanje izvlečka korenine regrata prehrano spremenilo specifične poti, povezane z rastjo in širjenjem rakavih celic dojk.

Druge študije v laboratoriju so ugotovile, da lahko izvleček korenine regrata upočasni rast rakavih celic v jetrih, debelem črevesju, na prostati in v želodcu.

Skrbi za zdravo prebavo in zdravi zaprtje

Regrat se v tradicionalni medicini pogosto uporablja za zdravljenje zaprtja in za izboljšanje zdravja prebavil.

Študija na živalih je ugotovila občutno povečanje hitrosti krčenja in praznjenja želodca pri podganah, hranjenih z izvlečkom te rasline.

Regratova korenina je tudi bogat vir prebiotične vlaknine inulin, ki dokazano koristi pri zmanjšanju zaprtja in spodbujanju potovanja hrane skozi prebavni sistem.

Poleg tega lahko z več kot tremi grami vlaknin na skodelico kuhanih listov (105 gramov), ti povečajo vnos vlaknin. Vlaknine spodbujajo redno gibanje črevesja in ščitijo pred različnimi prebavnimi težavami, vključno s hemoroidi.

FOTO: Sonsart/Shutterstock

Izboljša zdravje imunskega sistema

Nekatere raziskave nakazujejo, da ima regrat protimikrobne in protivirusne lastnosti, ki pomagajo organizmu v boju z okužbami.

Številne študije v laboratoriju so ugotovile, da izvleček regrata bistveno zmanjša sposobnost razmnoževanja virusov.

Raziskave še kažejo, da nekatere aktivne spojine v regratu ščitijo pred škodljivimi bakterijami in glivami.

Vendar bodo za natančnejše učinke potrebne še dodatne raziskave.

Dober je za kožo

Študije na živalih in v laboratoriju navajajo, da lahko izvleček regrata ščiti pred poškodbami kože, ki jih povzročajo sončna svetloba, staranje in akne.

V eni od njih je fermentirani izvleček regrata, nanesen na kožu po stiku te z UVB žarki, preprečil poškodbe kože, ki jih ti povzročajo.

Starejša študija v laboratoriju je pokazala, da je izvleček korenine regrata povečal tvorbo novih kožnih celic, kar omili posledice staranja.

Podpira zdravje kosti

Zelo malo raziskav je bilo izvedenih na temo vpliva regrata na zdravje kosti, vendar nekatere njegove hranilne snovi prispevajo k ohranjanju močnih in zdravih kosti.

Zeleni deli regrata so dober vir kalcija in vitamina K, ki sta ključna za zdravje kosti.

Odmerjanje in oblike dopolnil

Ljudje pogosto uživajo regratove liste, stebla in cvetove v naravni obliki. Užitni so kuhani ali surovi. Korenina se običajno posuši, zmelje in uporablja za čaj ali nadomestek za kavo.

Regrat je tudi na voljo kot dopolnilo v obliki kapsul, izvlečkov ali tinktur.

Trenutno ni jasnih smernic za odmerjanje, saj je bilo narejenih zelo malo raziskav pri ljudeh. Glede na dostopne podatke so priporočila sledeča:

Surovi listi: dve do tri skodelice gramov dnevno

Posušeni listi: 4 do 10 gramov dnevno

Tinktura iz listov: 0,4 do ena čajna žlička trikrat na dan

Surov sok iz listov: ena čajna žlička dvakrat dnevno

Tekoči izvleček: ena do dve čajni žlički dnevno

Surove korenine: dva do osen gramov dnevno

Posušene korenine: 250 do 1.000 mg štirikrat dnevno

FOTO: Shutterstock

Možni tveganja in stranski učinki

Regrat je varen za večino ljudi, vendarle je ključna zmernost, saj prekomerno uživanje regrata lahko povzroči prekomerno izločanje tekočine (diuretični učinek), kar lahko povzroči dehidracijo ali neravnovesje elektrolitov.

Posvetujte se z zdravnikom, če imate težave z ledvicami, jetri, saj v nekaterih primerih lahko vpliva na delovanje teh organov.

Rastlina lahko povzroči tudi alergijske reakcije, zlasti pri ljudeh, ki so alergični na sorodne rastline, kot je ambrozija. Kontaktni dermatitis se lahko pojavi tudi pri tistih z občutljivo kožo, piše portal Helathline.