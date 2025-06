Češnje spadajo med najbolj priljubljene poletne sadeže, poleg sladkega okusa ponujajo tudi izjemne zdravstvene koristi: so polne pomembnih hranil, ki prispevajo k našemu splošnemu zdravju in počutju. Ker so nizkokalorične, so odlična izbira za vse, ki pazijo na telesno težo. Vsebujejo vitamine in minerale, bogate so s kalijem in zato blagodejno vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu, ta mineral pomaga uravnavati krvni tlak, medtem ko antioksidanti ščitijo srce in žile pred oksidativnim stresom. Bogate so z antioksidanti, ki ščitijo pred prostimi radikali in upočasnjujejo proces staranja. Po...