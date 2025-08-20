Rdeče zakladnice zdravja: varujejo srce in imunski sistem

Jagodičje je že dolgo pomemben del naše prehrane, maline pa spadajo med bolj priljubljene. Niso samo sočen in slasten poletni sadež, ki popestri sadne kupe in sladice, so tudi prava zakladnica hranilnih snovi, ki izjemno koristijo zdravju. Kombinacija vitaminov, mineralov, vlaknin in antioksidantov jih postavlja ob bok najbolj zdravim živilom, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno prehrano.

Bogate so z vitaminom C, ki krepi imunski sistem, spodbuja tvorbo kolagena in deluje kot močan antioksidant. Poleg tega vsebujejo vitamine skupine B, E in K, ki so pomembni za energijo, zdravje kože in strjevanje krvi. Med minerali izstopajo mangan, magnezij, kalij in železo – vsi so ključni za pravilno delovanje živčnega sistema, mišic in srca. Pomembno mesto v hranilni sestavi zasedajo polifenolne spojine, za katere je značilno antioksidativno delovanje, kar pomeni, da naše telo ščitijo pred oksidativnim stresom, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si.

Antioksidanti spodbujajo pretok krvi v možgane, to lahko pomaga pri ohranjanju kognitivnih sposobnosti.

Maline spadajo med živila z najvišjo vsebnostjo antioksidantov, kot so antociani, kvercetin in elaginska kislina. Ti ščitijo celice pred oksidativnim stresom, ki je povezan s staranjem in nastankom kroničnih bolezni, vključno z rakom in srčno-žilnimi boleznimi. Antioksidanti v malinah pomagajo zmanjševati vnetne procese v telesu, kar koristi sklepom, koži in ožilju. Raziskave kažejo, da antioksidanti v malinah spodbujajo pretok krvi v možgane, zmanjšujejo vnetja in ščitijo možganske celice. To lahko pomaga pri ohranjanju kognitivnih sposobnosti in zmanjšanju tveganja za demenco ter druge nevrodegenerativne bolezni.

Zdravo srce

Vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, ki poskrbijo za dolgotrajnejši občutek sitosti, urejajo prebavo in pomagajo uravnavati raven sladkorja v krvi. Zaradi naravne sladkobe so maline odlična alternativa sladkim prigrizkom. Imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni, da le počasi dvigujejo raven sladkorja v krvi. Poleg tega vlaknine in polifenoli pomagajo izboljšati občutljivost za inzulin, kar je koristno za ljudi s prediabetesom ali sladkorno boleznijo tipa 2.

Visoka vsebnost kalija in polifenolov v malinah podpira zdravje srca. Kalij pomaga uravnavati krvni tlak, medtem ko polifenoli izboljšujejo elastičnost žil in zmanjšujejo možnost nalaganja oblog. Redno uživanje malin je povezano z manjšim tveganjem za infarkt in aterosklerozo.

Vlaknine poskrbijo za dolgotrajnejši občutek sitosti, urejajo prebavo.

Kako jih vključiti v prehrano? Maline so vsestranske – lahko jih uživamo sveže, zamrznjene predelane v marmelado ali suhe. Odlične so v smutijih, jogurtih, ovsenih kosmičih, solatah ali kot dodatek sladicam. Zamrznjene ohranijo večino hranil, zato so dobra izbira tudi zunaj sezone. Čeprav večinoma uživamo plodove, je okusen in osvežilen tudi čaj iz listov maline, še posebno v mešanici z drugimi rastlinami za osvežilne čaje, kot so na primer meta, materina dušica, šipek in hibiskus, še pravijo na portalu prehrana.si.

V nekaterih kulturah imajo maline simboličen pomen. Na Filipinih na primer nekateri verjamejo, da malinov trs, obešen pred domom, zadržuje zle duhove.

Zamrznjene ohranijo večino hranil. Foto: Getty Images