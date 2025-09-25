Raziskava razkriva: pari, ki so se spoznali v živo, imajo močnejše odnose

Mednarodna raziskava med več kot 6500 ljudmi iz skoraj 50 držav razkriva, da pari, ki so se spoznali v živo, poročajo o večji intimnosti, zadovoljstvu in zaupanju kot tisti, ki so se povezali prek aplikacij na spletu.

Ljubezen na klik ponuja številne priložnosti in razburljive zgodbe, a hkrati nosi v sebi skušnjavo, saj lahko aktiven profil ali na videz nedolžen flirt povzročita občutek izdaje in negotovosti v odnosu. Treba je ohraniti iskrenost, jasne meje, odprto komunikacijo in dosledno vlaganje v bližino, ki jo oba čutita kot trdno osnovo.