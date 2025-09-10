OBŽALOVANJA

Raziskava Harvarda razkriva: to ob koncu življenja najbolj obžalujejo ženske

Veliko žensk na koncu življenja obžaluje, da niso živele avtentično, ampak so se preveč obremenjevale s tem, kaj si o njih mislijo drugi.
M. Fl.
10.09.2025 ob 18:11
M. Fl.
10.09.2025 ob 18:11

Ko se življenje bliža koncu, številne ženske obžalujejo, da niso živele tako, kot bi si želele same. To je razkrila študija Medicinske šole Harvard o sreči, ki jo je v zaključku vodil psihiater Robert Waldinger in je potekala že več kot 80 let.

Raziskava je pokazala, da nenehno ugajanje drugim negativno vpliva na osebni razvoj, čustveno ravnovesje in splošno psihološko blagostanje.

Mnoge sodelujoče v njej, so večino življenja preživele tako, da so se trudile ustreči drugim, kar jih je omejevalo in jim je preprečilo, da bi sledile svojim resničnim željam in ambicijam.

Dr. Waldinger poudarja, da je ključ do izpolnjenega življenja avtentičnost: biti zvest samemu sebi, slediti lastnim željam in graditi svojo lastno, pristno identiteto.

Obenem poudarja pomen globokih, iskrenih odnosov, ki ženskam omogočajo, da so to, kar so, brez strahu pred obsojanjem.

Raziskava ponuja dragocene smernice vsem, ki še imajo možnost oblikovati svojo življenjsko pot in jih spodbuja, naj živijo po svojih vrednotah, ne po pričakovanjih okolice.

Ob tem velja poudariti, da so starejši ljudje po vsem svetu izpostavljeni številnim biološkim, psihološkim in družbenim dejavnikom, ki lahko vplivajo na njihovo duševno zdravje.

Motnje razpoloženja, depresija in tesnoba, ki so pogoste po 60. letu so največkrat povezane z osamljenostjo, pomanjkanjem podpore in življenjskimi prelomnicami (denimo upokojitev).

Spoznanja omenjene študije opozarjajo na pomen čustvene izpolnjenosti in spodbujajo k iskanju odgovorov na vprašanje, kaj nas v resnici osrečuje, ter sledenju iskrenim zaključkom, povzema 24sata.hr.

Preberite še:

 

V čem najbolj uživajo samske ženske
Biti samska ne pomeni biti osamljena, ampak imeti priložnost za svobodo in življenje po lastnih pravilih.

Več iz te teme:

duševno zdravje odnosi življenje raziskava ženske

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

