Raziskava Harvarda razkriva: to ob koncu življenja najbolj obžalujejo ženske

Ko se življenje bliža koncu, številne ženske obžalujejo, da niso živele tako, kot bi si želele same. To je razkrila študija Medicinske šole Harvard o sreči, ki jo je v zaključku vodil psihiater Robert Waldinger in je potekala že več kot 80 let.

Raziskava je pokazala, da nenehno ugajanje drugim negativno vpliva na osebni razvoj, čustveno ravnovesje in splošno psihološko blagostanje.

Mnoge sodelujoče v njej, so večino življenja preživele tako, da so se trudile ustreči drugim, kar jih je omejevalo in jim je preprečilo, da bi sledile svojim resničnim željam in ambicijam.

FOTO: Gettyimages

Dr. Waldinger poudarja, da je ključ do izpolnjenega življenja avtentičnost: biti zvest samemu sebi, slediti lastnim željam in graditi svojo lastno, pristno identiteto.

Obenem poudarja pomen globokih, iskrenih odnosov, ki ženskam omogočajo, da so to, kar so, brez strahu pred obsojanjem.

Raziskava ponuja dragocene smernice vsem, ki še imajo možnost oblikovati svojo življenjsko pot in jih spodbuja, naj živijo po svojih vrednotah, ne po pričakovanjih okolice.

FOTO: Gettyimages

Ob tem velja poudariti, da so starejši ljudje po vsem svetu izpostavljeni številnim biološkim, psihološkim in družbenim dejavnikom, ki lahko vplivajo na njihovo duševno zdravje.

Motnje razpoloženja, depresija in tesnoba, ki so pogoste po 60. letu so največkrat povezane z osamljenostjo, pomanjkanjem podpore in življenjskimi prelomnicami (denimo upokojitev).

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Spoznanja omenjene študije opozarjajo na pomen čustvene izpolnjenosti in spodbujajo k iskanju odgovorov na vprašanje, kaj nas v resnici osrečuje, ter sledenju iskrenim zaključkom, povzema 24sata.hr.