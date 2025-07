Rak, ki je prevečkrat spregledan

Leta 2021 je bilo pri nas odkritih 392 novih bolnikov z rakom sečnega mehurja, lani 288, po podatkih Registra raka Slovenije je zaradi te bolezni v letu 2021 umrlo 229 ljudi.

Skrbi dejstvo, tako Društvo uroloških bolnikov Slovenije, da se ta vrsta raka zelo pogosto ponovi: v 50 do 90 odstotkih. A če jo odkrijejo zgodaj, je zelo ozdravljiva, stopnja preživetja je v tem primeru lahko do 90-odstotna.

Kaj pomeni kri v urinu?

Ključna za ugoden razplet bolezni je hitra postavitev diag­noze. »Najbolj prepoznaven zgodnji simptom raka mehurja je kri v urinu, ki zahteva zdravniški pregled, prav tako dalj časa trajajoče težave, kot je pekoče in boleče uriniranje,«

je na novinarski konferenci Društva uroloških bolnikov Slovenije v mesecu ozaveščanja o raku sečnega mehurja poudaril urolog doc. dr. Simon Hawlina s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana. Neboleča krvavitev se pojavi pri večini bolnikov.

Rak mehurja je pogostejši pri moških, predstavljajo pri­bližno dve tretjini bolnikov. Večinoma se razvije po 60. letu starosti, a lahko prizadene tudi mlajše.

»Prejšnji teden sem raka sečnega mehurja diagnosticiral 40-letniku. Torej naj se vsi, tudi mladi, k zdravniku odpravijo takoj, ko v urinu opazijo kri, čeprav samo enkrat,« je pozval Simon Hawlina.

Ultrazvok sečil

Osnovna diagnostična preiskava je po njegovih besedah ultrazvok sečil, ki naj ga opravi osebni zdravnik – tudi če gre samo za uroinfekt. »Urologi nato opravimo še cistoskopijo, to je endoskopski pregled mehurja, ki nam pove, koliko izrastkov je in kakšni so. Nemalokrat se odločimo še za globinske preiskave, kot je CT-urografija.

Po opravljeni diagnostiki bolnika uvrstimo v čakalno vrsto za poseg transuretralna resekcija raka v mehurju, pri kateri tkivo, sumljivo za raka sečnega mehurja, izrežemo.«

Zdravljenje pogosto zahteva odstranitev mehurja

Če je rak površinski, ga zdravijo urologi. Če je bolezen napredovala, raste globlje v steno ali je razširjena, bolnika napotijo na Onkološki inštitut.

»Pri zgodnjem raku sečnika, ko je ta omejen, lahko bolniku ponudimo perioperativno sistemsko zdravljenje z zdravili. Kemoterapijo apliciramo v žilo, kar poleg zmanjšanja primarnega tumorja deluje tudi sistemsko, torej uniči rakave celice, ki potujejo po telesu.

S perioperativnim sistemskim zdravljenjem imajo bolniki boljše možno­sti, da bodo ozdravljeni in se bolezen ne bo ponovila,« je pojasnil internistični onkolog izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, vodja skupine za sistemsko zdravljenje genitourinarnih rakov v sektorju internistične onkologije Onkološkega inštituta Ljubljana. Dodal je, da tudi pri napredovalem raku mehurja lahko s sodobnimi načini zdravljenja, ki na tem področju res hitro napredujejo, bolnika dobro zazdravijo in lahko še nekaj časa živi z boleznijo.

»Standardna pot pri zdravljenju mišičnoinvazivnega raka sečnega mehurja je najprej zdravljenje s kemoterapijo, da ga poskušamo čim bolj zmanjšati, nato sledi operacija ali obsevanje sečnika.« Poudaril je še, da imamo v Sloveniji na voljo najsodobnejše terapije sistemskega zdravljenja.

»Obsevanje raka sečnega mehurja omogoča ohranitev sečnega mehurja, hkrati pa zagotavlja primerljive rezultate kot kirurška odstranitev sečnega mehurja z medeničnimi bezgavkami.

Ohranitev organa je trend onkologije, predvsem zaradi ohranjanja kakovosti življenja bolnikov po zdravljenju. Vendar niso vsi primerni za tak način zdravljenja, zato jih moramo ustrezno izbrati,« je v sporočilu za javnost pojasnila mag. Janka Čarman, dr. med., specialistka radioterapije in onkologije iz sektorja radioterapije Onkološkega inštituta Ljubljana.

Če tumor sega dlje, je po­trebna operacija. »To je ena najobsežnejših operacij v kirurgiji. Pri moških praviloma odstranimo tudi prostato in pri ženskah maternico, poleg tega še bezgavke. Nato je treba poskrbeti za nemoten tok seča iz organizma, da bolnik lahko urinira po naravni poti,« je dejal Simon Hawlina.

Preživela in ozdravela je

Majda Popović je pred dvanajstimi leti, ko je imela 59 let, prejela diagnozo rak sečnega mehurja – k osebni zdravnici je odšla takoj, ko je v urinu opazila kri. Po petih mesecih od prvih simptomov je bila operirana. Poleg mehurja so ji odstranili še maternico, jajčnike in nekaj bezgavk, dobila pa je urostomo.

»Odločitev ni bila lahka, a sem z boleznijo in zdravljenjem želela opraviti, zato sem se odločila za odstranitev mehurja,« je bila odkrita Majda Popović. Okrevanje je potekalo uspešno in hitro. »Patologija po operaciji je pokazala, da so bili na stenah mehurja že novi zasevki. Torej, v petih mesecih sem doživela travmo, a preživela in ozdravela. Potem so sledili redni kontrolni pregledi, po petih letih naj bi bila ozdravljena.«

Dejala je, da se zdaj počuti dobro, zdravo in o svoji bolezni ne razmišlja. »Živim z urostomo, ki sem se je na začetku prestrašila, nato pa sem jo sprejela. Zdaj z njo nimam več težav – postala je del mene. Vrečko si zamenjam, kot da bi si umila zobe. Veliko potujem, poleti se kopam v morju in živim običajno življenje.

Zdi se mi, da zaradi vrečke nimam nobenih omejitev. Mislim, da resnično ne živim nič slabše, kot sem prej. Moje življenje je lepo,« je zagotovila Majda Popović.

Breme raka bo v prihodnosti skokovito naraščalo

Največji dejavnik tveganja je kajenje, so poudarili sogovorniki na novinarski konferenci. »Več kot polovica rakov sečnega mehurja je posledica kajenja,« je opozoril Boštjan Šeruga.

Zgodnje odkritje in pravočasno diagnosticiranje bolezni, sodobne možnosti zdravljenja in predvsem multi­disciplinarna obravnava izredno povečajo možnosti, da bodo bolniki z rakom sečnega mehurja živeli dlje in bolje.

Mag. Franc Hočevar, podpredsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije, je poudaril, da je uspešnost zdravljenja raka mehurja v Sloveniji na evropski ravni, naša urologija pa je strokovno gledano v svetovnem vrhu.

Učinkovito obravnavo ovirata le zapoznelo prepoznavanje simptomov in organizacija zdravstvenega sistema. »Urologov je v Sloveniji premalo, daleč pod povprečjem Evrope, ki znaša šest na 100.000 prebivalcev. Torej bi jih mi morali imeti od 120 do 130, da bi lahko skrajšali čakalne dobe, pospešili diagnostiko in hitro reševali težave uroloških bolnikov,« je poudaril Franc Hočevar.

»Breme raka bo zaradi staranja prebivalstva v prihodnosti skokovito naraščalo. Lahko imamo na voljo vsa najsodobnejša zdravila, a če bolniki ne poiščejo pomoči oziroma je ne dobijo pravočasno, izidi zdravljenja ne bodo optimalni,« je pritrdil Boštjan Šeruga.