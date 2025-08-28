LJUBITELJI KROMPIRJA

Raje izberite pire kot pomfri

Trije obroki ocvrtega krompirja na teden povečajo tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 za 20 odstotkov, kaže študija ameriške fakultete, v kateri je sodelovalo 205.107 ljudi.
Raje se mu izogibajte, pa naj bo še tako slasten. FOTO: Comeback Images/getty Images
Raje se mu izogibajte, pa naj bo še tako slasten. FOTO: Comeback Images/getty Images

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
28.08.2025 ob 13:11
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
28.08.2025 ob 13:11

Poslušajte

Čas branja: 3:05 min.

Krompir lahko pripravimo na različne načine. Med najbolj priljubljenimi je pire. Predvsem v restavracijah s hitro prehrano pa ne gre brez pomfrija oziroma ocvrtega krompirčka. Četudi je ta še tako slasten, zaradi česar se mu je težko upreti, je dobro po njem čim manjkrat posegati.

V začetku letošnjega avgusta objavljena študija fakultete za javno zdravje Harvard T. C. Chan je pokazala, da je prav uživanje pomfrija povezano s povečanim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2. Študija je tudi ugotovila, da lahko zamenjava katere koli oblike krompirja s polnozrnatimi žitaricami zmanjša tveganje za omenjeno bolezen.

Pečen, kuhan in pire krompir niso bili pomembno povezani s tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2.

»Naša študija ponuja globlje in celovitejše vpoglede z opazovanjem različnih vrst krompirja, spremljanjem prehrane skozi desetletja in raziskovanjem učinkov zamenjave krompirja z drugimi živili,« je dejal glavni avtor študije Seyed Mohammad Mousavi, raziskovalec na oddelku za prehrano. »Pogovor preusmerimo z vprašanja Ali je krompir dober ali slab? na bolj podrobno in uporabno vprašanje: Kako ga pripravimo in kaj bi lahko jedli namesto njega?«

Pomembna je priprava

Raziskovalci so, kot so zapisali na spletni strani fakultete, preučili prehrano in stanje glede sladkorne bolezni pri 205.107 moških in ženskah. Ti so več kot 30 let odgovarjali na vprašalnike o prehrani. Podrobno so opisali, kako pogosto so uživali določeno hrano, vključno s pomfrijem, pečenim, kuhanim krompirjem in pirejem ter polnozrnatimi žiti. V času študije je 22.299 udeležencev poročalo, da so razvili sladkorno bolezen tipa 2.

Pogovor preusmerimo z vprašanja Ali je krompir dober ali slab? na bolj uporabno vprašanje: Kako ga pripravimo in kaj bi lahko jedli namesto njega?

Študija je tako pokazala, da trije obroki pomfrija na teden povečajo tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 za 20 odstotkov. Po drugi strani pa pečen, kuhan in pire krompir niso bili pomembno povezani s tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2. Uživanje polnozrnatih žit namesto pečenega, kuhanega ali pire krompirja zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 za štiri odstotke.

Eden od avtorjev študije Walter Willett je povedal, da njihove ugotovitve vsem tistim, ki sodelujejo pri oblikovanju prehranskih politik, sporočajo, da je treba večjo pozornost posvetiti temu, kako so živila pripravljena in kaj nadomeščajo, in ne posameznim sklopom živil. »Niso vsi ogljikovi hidrati – ali celo vsi načini priprave krompirja – enaki, in to razlikovanje je ključnega pomena pri oblikovanju učinkovitih prehranskih smernic,« je sklenil.

Pire krompir ne povečuje tveganja za nastanek sladkorne bolezni. FOTO: Getty Images
Pire krompir ne povečuje tveganja za nastanek sladkorne bolezni. FOTO: Getty Images

S polnozrnatimi žiti lahko veliko naredite za svoje zdravje. FOTO: Shaiith/Getty Images
S polnozrnatimi žiti lahko veliko naredite za svoje zdravje. FOTO: Shaiith/Getty Images

