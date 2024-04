Radi lovijo in tečejo. Hrti veljajo za ljubke, pametne, pridne

Psi, ki so namenjeni lovu ali dirkam, so za lastnike večinoma zgolj sredstvo in nanje redko gledajo kot na živo bitje, ki potrebuje več kot le hrano in vodo. Pogosto morajo bivati v pretesnih kletkah, lastniki jih pretepajo in ustrahujejo, jim dajejo poživila. Ko se njihova kariera, pogosto že po dveh letih, konča, jih zavržejo ali celo pobijejo.

Kot navajajo na spletni strani Slovenskega društva za pomoč hrtom, naj bi se po podatkih britanskih humanitarnih organizacij na Irskem in v Veliki Britaniji vsako leto skotilo okoli 60.000 velikih angleških hrtov, od teh naj bi bilo 40.000 ubitih že kot mladičev, ker naj ne bi dosegali ustreznih kriterijev za pse tekače. Okoli 20.000 na leto naj bi jih zavrgli, ker niso primerni za tekmovanje. V Sloveniji imamo več društev, ki skrbijo za posvojitev hrtov ter seznanjajo lastnike s potrebami te pasme.

Radi tečejo, a obožujejo tudi spanje. FOTO: Rhys Leonard, Getty Images

Začasni skrbniki Če se sprašujete, ali je hrt prava pasma za vas, se lahko pobližje seznanite z njimi tudi kot začasni skrbniki. Društvo Hrtji svet občasno išče domove za t. i. začasnike, živali, ki jim pravi dom iščejo, medtem ko so v mirnem domu pri začasnem lastniku.

So zelo bistri in radi ubogajo. FOTO: Aguadeluna, Getty Images

Hrti veljajo za ljubke, pametne, pridne, mirne in relativno zdrave pse. Živijo od 12 do 16 let. Imajo odličen vid in so dobri in navdušeni tekači. Ker radi lovijo in tečejo, jim bo v veselje, če bodo imeli doma svojo ogrado, po kateri se bodo lahko prosto gibali.

Lahko jih naučite novih trikov

Z otroki in drugimi ljubljenčki se dobro razumejo, kar pa ne velja vselej za mačke. Kljub ljubezni do teka večino časa preživijo med lenarjenjem in spanjem. Radi se odzivajo na ukaze in so ustrežljivi, zato jih ni težko naučiti novih trikov. Ker veliki angleški hrti nimajo veliko maščobnega blazinjenja in imajo krajšo dlako, morajo lastniki poskrbeti, da jih ob nizkih temperaturah zunaj ne zebe, najbolje s plaščkom.

V Slovenskem društvu za pomoč hrtom svetujejo, da pred prihodom živali v dom pripravite mehko ležišče, veliko vsaj 1 meter in široko vsaj 75 centimetrov (dirkalni hrti pogosto radi spijo v boksih), značko z imenom hrta in vašimi podatki, posodo za vodo in hrano, najbolje z dvignjenim nastavkom (približno 50 cm), ki omogoča lažje požiranje. Potrebovali boste tudi povodec. In seveda hrano, ki ji na začetku dodajajte probiotike, da preprečite drisko, stanje, ki je lahko posledica stresa. Ob prihodu ljubljenčka si vzemite dovolj časa, da psa navadite nase in na novo okolje. Prvi sprehodi naj bodo brez spuščanja s povodca, saj radi skočijo na cesto.