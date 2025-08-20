Zdrave debelosti ni (in revolucionarni pristop pri zdravljenju)

Kljub vse glasnejšemu opozarjanju o posledicah, ki jih prinaša nezdravo prehranjevanje, pomanjkanje gibanja in nezdravo življenje, je debelosti vse več.

Po podatkih NIJZ iz leta 2023 naj bi v Sloveniji med odraslimi starimi med 25 in 74 let imelo kar 39 odstotkov prekomerno težo, ena petina pa se jih sooča z debelostjo.

Soočasno z opozarjanjem na dolgoročne posledice prekomerne teže pa se na drugi strani debelost vedno bolj normalizira.

»Debelosti ne moremo in ne smemo »normalizirati«, saj pri debelosti ne gre za vprašanje »velikega telesa«, videza ali estetskih norm. Sprejemanje telesne raznolikosti je dragoceno, vendar ne sme voditi v zanikanje medicinskih dejstev. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že leta 1997 opredelila debelost kot kronično bolezen, ki zahteva sistemski pristop in medicinsko obravnavo. Gre za prekomerno in napačno razporejeno maščobno tkivo, ki deluje hormonsko in imunološko moteno.

Takšno tkivo povzroča kronično sistemsko vnetje, prelivanje prostih maščobnih kislin v druge organe, vpliva na delovanje številnih hormonov, mehansko obremenjuje notranje organe ter povečuje tveganje za številne presnovne, telesne in duševne zaplete,« nam je v intervjuju pojasnila prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., spec. interne medicine, s KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.