Zakaj je piranska sol tako posebna in koristna? Za razliko od drugih

Slovenska gastronomija je prava zakladnica okusov, oblikovana skozi stoletja vplivov različnih kultur in pokrajin. Kljub svoji majhnosti se ponašamo z raznolikostjo jedi, ki odražajo bogato zgodovino in edinstveno geografsko lego naše države. Vsaka jed pripoveduje zgodbo o tradiciji in prepletu lokalnih sestavin. Tako med slovenskimi tradicionalnimi jedmi najdemo tudi tiste, ki so opremljene z evropskimi označbami kakovosti in so proizvedene po natančno predpisanih postopkih, njihovo proizvodnjo pa dodatno nadzorujejo certifikacijski organi. Takšna živila in jedi tako potrošniki lahko prepoznamo po oznakah »zaščitena označba porekla«, »zaščitena geografska označba« ter »zajamčena tradicionalna posebnost«. Z znakom »zaščitena označba porekla« se ponaša tudi dragoceno živilo, ki prihaja iz slovenske obale - piranska sol.

