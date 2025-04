Zakaj beljakovin ne potrebujejo le športniki, ampak vsi ljudje?

Redno jih moramo jesti vsi, ne glede na telesno dejavnost in starost.

Beljakovine so ena izmed treh makrohranil (poleg maščob in ogljikovih hidratov), ki jih telo nujno potrebuje, da lahko opravlja številne naloge. So osnovni gradniki celic, tkiv in organov, sodelujejo pri tvorbi encimov in hormonov ter pri ohranjanju mišične mase. Najbolj preprosto bi lahko rekli, da so pomemben in nepogrešljiv gradnik našega telesa.

Brez beljakovin bi postali šibki

Po sestavi so beljakovine sicer kompleksne molekule, ki so sestavljene iz aminokislin. Brez beljakovin v prehrani se naše celice in telesna tkiva ne bi pravilno obnavljali in rasli, prav tako bi postopoma izgubili mišično moč in postajali telesno vse bolj šibki. Poleg tega beljakovine pomagajo tudi pri ohranjanju mišične mase in podpirajo mišice pri pravilnem delovanju. Posledice pomanjkanja beljakovin so številne. Pojavljati se lahko začnejo krhki lasje in nohti, počutimo se utrujeno in imamo slabše kognitivne sposobnosti, poškodbe se celijo počasneje, stalno smo lahko lačni ipd. Pride lahko tudi do težav s kostmi, saj pomanjkanje vpliva na slabšo gostoto kosti. Ker telo ne more shranjevati beljakovin, jih moramo vsak dan zaužiti s prehrano.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne